Американський банк Citigroup збільшив цільову ціну на акції Apple до 400 доларів за одну штуку. Після цього збільшити цільову вартість цінних паперів виробника iPhone вирішила і фінансова компанія RBC Capital Markets.

Остання підняла показник з 345 доларів до 390 доларів за акцію, повідомляє Markets Insider. Такі рішення світових фінансових конгломератів свідчать про те, що акції Apple можуть набрати ще 11% від поточного рівня. Цікаво що саме технологічна компанія підтвердила свій "перевищений" рейтинг щодо власних цінних паперів.

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RBC підвищила свою цільову ціну на акції Apple після того, як вона ретельніше почала купувати цінні папери техногіганта.

Apple залишається у власній лізі, коли йдеться про викуплення акцій. Хоча програма компанії з повернення капіталу добре відома на ринку, ми не віримо, що його учасники зможуть мати фінансовий вплив на неї,

– зазначив Роберт Мюллер, аналітик RBC.

Внаслідок швидкого скорочення викуплення акцій, Apple, як і раніше, може збільшувати прибуток на акцію щорічно розміром у 3,5% упродовж наступних п’яти років, згідно з оцінками RBC.

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Щоб досягти оновленої цінової цілі, фінансова компанія збільшила цільовий показник у декілька разів, згідно з прогнозом на 2021 календарний рік.

З урахуванням того, що макроекономічний фон поступово поліпшується після значного спаду внаслідок коронавірусу, а економіка почала запускатися, ми можемо підняти ще більше цільовий показник для акцій Apple, відповідно до технологічних здобутків купертинівської компанії,

– стверджує Мюллер.

Станом на понеділок, 22 червня 2020 рік, ціна акцій Apple становить 349,72 долара за одну штуку.