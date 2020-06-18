Цього тижня компанія Tesla представила нову модифікацію електрокара Model S – Long Range Plus. Оновлена модель стала першим у світі електромобілем, який здатний проїхати на повністю зарядженій батареї 402 милі, що становить близько 650 кілометрів.

Після того, як результати тестів продемонстрували здатність авто Tesla подолати понад 400 миль без додаткової зарядки, котирування акцій компаній зросли, пише RBC.

Що відомо про оновлене авто Tesla? Компанія, генеральним директором якої є Ілон Маск, покращила запас ходу завдяки легшим матеріалам у конструкції, ефективнішим комплектам батарей і системі рекуперації кінетичної енергії.



Згідно з даними Агенції з охорони навколишнього середовища США, з-поміж основних конкурентів удосконаленої Model S – Chevrolet Bolt EV (виробник General Motors) та Nissan Leaf Plus (виробник Nissan). Ці дві моделі авто можуть проїхати на одній повністю зарядженій батареї 238 і 226 миль відповідно, що вдвічі менше, ніж у електромобіля Tesla.



Ціна Model S Long Range Plus становить 74,9 тис. доларів. Це вартість з урахуванням знижки, яку зробила Tesla. Зокрема, компанія вирішила зменшити ціну цієї моделі авто на 5 тисяч доларів.

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Як змінилася ціна акцій Tesla

Відразу на наступний день після представлення нової моделі електромобіля, 17 червня 2020 року, акції компанії Ілона Маска торгувалися понад 1 тисячу доларів. Станом на 19 годину за київським часом 18 червня, цінні папери виробника електрокарів знизилися до позначки у 996,64 долара за одну штуку.

Загалом, з моменту коли компанія вийшла на IPO в липні 2010 року, її акції подорожчали в понад 50 разів.

Зростання акцій компанії Ілона Маска перевершує всі прогнози аналітиків. Зокрема, консенсус-орієнтир FactSet за акціями компанії становить 683 долара. Однак це не стримує інвесторів. Тому серйозного зниження котирувань не варто чекати.

За словами Дена Айвса, аналітика Wedbush, цінні папери Tesla змогли досягти такої ціни завдяки власним інноваціям у сфері дизайну та технологій акумуляторних батарей. Тому сьогодні компанія Ілона Маска є одним із лідерів на ринку електрокарів і значно випереджає навіть деяких своїх конкурентів.

Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5 — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020

Ціна акцій Tesla – цілком справедлива: аналітики

Вадим Меркулов, директор аналітичного департаменту компанії "Фрідом Фінанс" прогнозує, що в найближчі місяці Tesla потрапить до американських компаній індексу S&P 500. Це дасть змогу виробнику електрокарів залучити увагу й кошти нових інвесторів та стабілізувати котирування його цінних паперів у діапазоні близько 1 тисячі доларів за акцію.

У майбутньому на ціну акцій Tesla може вплинути і своєчасність запуску фабрик компанії у Шанхаї та Берліні. Як відомо, будівництво цих підприємств може затриматися через пандемію коронавірусу.

На зростання ціни акцій Tesla вплинуло і звернення самого Ілона Маска до працівників. Гендиректор компанії наголосив, що потрібно акцентувати увагу на розробку вантажівок. Однак ці слова Маска можна розглядати більше, як спробу відволікти суспільство від успіху IPO Nikola Corporation, конкурента Tesla, але в сегменті електровантажівок.



Ілон Маск, генеральний директор Tesla / Фото Flickr

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Як виробничі потужності Tesla позначаться на ціні її акцій

У першому кварталі 2020 року Tesla виготовила понад 102 тисячі електромобілів. Ілон Маск заявляв, що у другому кварталі це число становитиме 83 тисячі авто. Точні дані можна буде дізнатися 22 липня, коли Tesla оприлюднить звіт за другий квартал.

За прогнозом Олександра Бартенева, старшого брокера з міжнародних ринків компанії "БКС Брокер", можна буде побачити ралі в діапазоні 1,3-1,4 тисячі доларів за акцію. Однак таку ціну варто очікувати в результаті успішних результатів діяльності компанії.

Водночас, Бартенев зазначив, що дотримуються тенденції короткострокового інвестування в акції виробника електроавто. Для довгострокових інвесторів Tesla важливим критерієм є зростання ринку електрокарів загалом.

За прогнозами Bloomberg, продажі електромобілів зростуть уже 2021 року. З-поміж причин цього росту – падіння ціни на акумулятори, розвиток інфраструктури для зарядки авто.