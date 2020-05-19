Ціни на нафту впевнено ростуть: що говорять про ситуацію на ринку аналітики

Ціни на нафту продовжують зростати і у вівторок, 19 травня 2020 року. Ринки оптимістично сприйняли відміну деяких карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу, та зниження обсягів видобутку сировини провідними нафтовими підприємствами.

За даними Ліга.Бізнес, напередодні, 18 травня, липневі ф’ючерси Brent подорожчали на 7,5%, перевищивши 35 доларів за барель. Така ціна стала найбільшою із середини квітня.

Нафта марки WTI торгувалася за 32,6 долара за барель. Таким чином, сировина американської марки зросла 10,9% і досягла максимального значення з середини березня.

Про ситуацію на ринках 18 травня: Акції дорожчають, ціни на нафту досягли рекорду за останні п’ять тижнів

Станом на 8:56 за київським часом вівторка, 19 травня, ціна Brent становила 35 доларів за барель, а WTI – 32 долари за барель.

Ринок нафти сьогодні: коментарі аналітиків

Оскільки уряди різних країн починають запускати економіку й послаблювати карантин, почав зростати попит на бензин. Своєю чергою, попит на нафту теж підвищився, заявила Паола Родрігес Масіу, старша аналітикиня з нафтових ринків Rystad Energy.

Термін дії червневих контрактів WTI закінчується у вівторок, 19 травня. Однак ознак того, що ситуація з американською нафтою повторить історичний обвал, як це було у квітні, поки не спостерігається.

Так, 20 квітня, травневі ф’ючерси WTI продемонстрували від’ємне значення ціни, опустившись до мінус 37,6 доларів за барель.

Американські енергетичні компанії за минулий тиждень значно скоротили кількість нафтових і газових бурових установок.

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За словами Майкла Маккарті, головного спеціаліста з ринкових стратегій CMC Markets у Сіднеї, із урахуванням зниження запасів сировини у США на минулому тижні, малоймовірно, що побоювання з приводу переповнення нафтосховищ відновиться.

Раніше країни ОПЕК+ домовилися з 1 травня скоротити обсяги видобутку нафти:

У травні-червні видобуток знизиться на 9,7 мільйона барелів на добу;

Із липня до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу;

Із січня 2021 і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

Загалом, в ОПЕК прогнозують ріст ціни на нафту до 40 доларів за барель у другому півріччі 2020 року.