Нафта активно дорожчає: динаміка цін на сировину й прогнози експертів

У четвер, 21 травня, ціни на нафту еталонних марок піднялися ще більше, продовживши кількаденний ріст напередодні. Ринок нафти почав відновлюватись на тлі скорочення запасів сировини та пом’якшення карантину в низці країн.

За даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту Brent станом на 8:10 за київським часом четверга торгувалися по 36,62 долара за барель.



Динаміка цін на нафту Brent / Графік Investing.com

Ф’ючерси WTI за липень подорожчали до 34,35 долара за барель.



Динаміка цін на нафту WTI / Графік Investing.com

Зниження запасів та запуск економіки: як події у світі впливають на ціни нафти

Міністерство енергетики США опублікувало у середу, 20 травня, дані про запаси нафти у США за минулий тиждень, що закінчився 15 травня. Зокрема, резерви сировини знизилися на майже 5 мільйонів барелів.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США скоротилися на 4,8 мільйона барелів упродовж минулого тижня. Нафтові запаси в терміналі у Кушингу (штат Оклахома, США) впали на 5 мільйонів барелів.

Детально про ситуацію з цінами напередодні: Ціни на нафту зросли ще більше після публікації даних про ситуацію на ринку США

Ф’ючерси на WTI підскочили в ціні на 4,79%, а контракти на нафту марки Brent подорожчали на 3,2% під час попередньої сесії торгів. Зниження обсягів видобутку країнами-членами ОПЕК+ та іншими постачальниками нарешті демонструють ефективність. Тому настрої інвесторів покращуються.

Скасування деяких карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу, теж підвищило попит на сировину.

Однак Сполучені Штати, найбільший світовий споживач нафти, усе ще мають справу з високою смертністю від COVID-19 та негативними наслідками пандемії на їхню економіку.

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 21 травня 2020 року кількість інфікованих коронавірусом у США становить 1 551 853, із них 93 439 – летальні.

Індія, третій за величиною покупець нафти у світі, продовжила карантин до 31 травня, щоб і далі стримувати поширення COVID-19.

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Прогнози й коментарі експертів

Аналітики по-різному коментують ситуацію на ринку нафти.

Хоча ознаки того, що тиск на WTI зменшується, позитивно вплинули на ціну сировини, останній звіт демонструє, що падіння запасів зумовлене більшою мірою посиленою пропозицією, ніж зростаючим попитом на ресурс,

– йдеться в повідомленні Capital Economics.

Деякі експерти вважають, що для того, щоб ціни на нафту продовжували зростати, потрібен каталізатор. Тому вартість сировини особливо не підніметься найближчим часом.

Раніше в ОПЕК прогнозували, що ціни на нафту досягнуть 40 доларів за барель у другій половині 2020 року.