Нафта активно дорожчає, обсяги видобутку сировини падають: детально про ситуацію на ринку

У вівторок, 26 травня 2020 року, ціни на нафту продовжили зростати. Адже з’являється все більше ознак того, що виробники знизили обсяги видобутку й постачання сирого продукту, а країни й далі пом’якшують карантин.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси за липень на нафту WTI піднялися в ціні на 2,3% (0,75 долара) – до 34 доларів за барель. У понеділок, 25 травня, американська нафта ніяк не змінилася в ціні через вихідний у зв’язку з Днем пам’яті у США.

Липневі ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,7% (0,23 долара) і торгувалися за 35,76 долара за барель. Таким чином, нафта цієї марки зросла в ціні на 1,1% у порівнянні з попередньою сесією торгів.

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Останні події на ринку нафти

Ринок пожвавився після повідомлення Росії про зниження країною обсягів видобутку нафти майже до цільового рівня у 8,5 мільйона барелів на день за травень і червень у рамках угоди ОПЕК+, ухваленої в квітні.

Скорочення нафтовидобутку проходять добре, які і очікувалось,

– зазначив Даніель Хайнс, старший стратег із ринків Australia and New Zealand Banking Group.

Країни ОПЕК+ зберуться знову на початку червня, щоб обговорити питання скорочення постачання й видобутку, щоб підняти ціни на сировину, які від початку року знизилися приблизно на 45%.

У квітні великі нафтовидобувні країни погодилися знизити обсяг видобутку ресурсу майже на 10 мільйонів барелів упродовж травня-червня 2020 року.

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У понеділок, 25 травня, російське Міністерство енергетики процитувало міністра Олександра Новака й повідомило, що підвищення попиту на пальне повинно сприяти скороченню поточного світового сальдо в межах 7-12 мільйонів доларів до червня або липня.

Коли економіка перезапускається, головну увагу зосереджено на поліпшенні основи, фундаменту, а не на тому, що здавалося повним крахом лише кілька тижнів тому, наприклад, як у ситуації з попитом на нафту,

– додав Хайнс.

Нестабільність цін на нафту