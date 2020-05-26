Нафта активно дорожчає, обсяги видобутку сировини падають: детально про ситуацію на ринку
У вівторок, 26 травня 2020 року, ціни на нафту продовжили зростати. Адже з’являється все більше ознак того, що виробники знизили обсяги видобутку й постачання сирого продукту, а країни й далі пом’якшують карантин.
Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси за липень на нафту WTI піднялися в ціні на 2,3% (0,75 долара) – до 34 доларів за барель. У понеділок, 25 травня, американська нафта ніяк не змінилася в ціні через вихідний у зв’язку з Днем пам’яті у США.
Липневі ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,7% (0,23 долара) і торгувалися за 35,76 долара за барель. Таким чином, нафта цієї марки зросла в ціні на 1,1% у порівнянні з попередньою сесією торгів.
Цікаво: Ціни на нафту з 2008 року і до сьогодні: коротко про основні зміни у графіках
Останні події на ринку нафти
Ринок пожвавився після повідомлення Росії про зниження країною обсягів видобутку нафти майже до цільового рівня у 8,5 мільйона барелів на день за травень і червень у рамках угоди ОПЕК+, ухваленої в квітні.
Скорочення нафтовидобутку проходять добре, які і очікувалось,
– зазначив Даніель Хайнс, старший стратег із ринків Australia and New Zealand Banking Group.
Країни ОПЕК+ зберуться знову на початку червня, щоб обговорити питання скорочення постачання й видобутку, щоб підняти ціни на сировину, які від початку року знизилися приблизно на 45%.
У квітні великі нафтовидобувні країни погодилися знизити обсяг видобутку ресурсу майже на 10 мільйонів барелів упродовж травня-червня 2020 року.
Про майбутнє економіки: Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
У понеділок, 25 травня, російське Міністерство енергетики процитувало міністра Олександра Новака й повідомило, що підвищення попиту на пальне повинно сприяти скороченню поточного світового сальдо в межах 7-12 мільйонів доларів до червня або липня.
Коли економіка перезапускається, головну увагу зосереджено на поліпшенні основи, фундаменту, а не на тому, що здавалося повним крахом лише кілька тижнів тому, наприклад, як у ситуації з попитом на нафту,
– додав Хайнс.
Нестабільність цін на нафту
- У п’ятницю, 22 травня, ціни на нафту різко впали після кількаденного росту. Зокрема, Brent торгувалася за трохи більше, ніж 34 долара, а WTI – лише за 32 долара. Причиною такого падіння вартості сировини стало рішення Китаю не встановлювати ціль економічного зростання на 2020 рік.
- На момент відкриття торгів у понеділок, 25 травня, нафта то знижувалася в ціні, то знову швидко дорожчала. Така нестабільність пояснювалася напруженою ситуацією у Гонконгу, де в неділю почали відбуватися протести проти закону про нацбезпеку, запропонованому Китаєм. Окрім того, значно погіршилися торгові відносини між США і КНР: Сполучені Штати додали до чорного списку ще 33 китайські компанії.