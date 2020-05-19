Найвища ціна за останні сім років: золото невпинно дорожчає

У вівторок, 19 травня 2020 року, ціна золота продовжує демонструвати високі значення. Також значно зріс інтерес з боку інвесторів на так звані золоті акції SPDR Gold Shares (або акції GLD) – біржовий інвестфонд у вигляді трасту, акції якого забезпечені золотом.

За даними JM Bullion, сьогодні ціна золота трохи знизилася – до 1746,07 долара за унцію, порівняно з понеділком, 18 травня. Тоді вартість дорогоцінного металу досягла 1762 долара за унцію, що стало максимальним значенням за останні сім років. Однак зниження ціни металу 19 травня незначне.

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Окрім золота, зросли ціни на й на інші метали. Зокрема, у понеділок, 18 травня, ціна паладію всього за 20 хвилин збільшилася на 100 доларів. Срібло також подорожчало на 4%, а платина – на 3,5%.

Чому дорожчає золото

У цьому році золото стало привабливим активом для інвестицій. В умовах обвалу на фондових ринках та економічного спаду внаслідок коронавірусу дорогоцінний метал став захистом від так званих "чорних лебедів". Тому попит на золото зріс упродовж останніх трьох місяців.

Ціна золота, яке є для інвесторів "тихою гаванню" під час криз, з початку 2020 року піднялися на 16%. Вартість дорогоцінного металу зростала попри повідомлення про рекордне зниження ВВП у низці країн та початок рецесії у світі.

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Попит на акції GLD зростає

Щодо інвестицій в акції GLD, то за інформацією Forbes, упродовж одного тижня обсяг капіталу, вкладений у ці активи, зріс до 1,778 мільярда доларів, упродовж місяця – до 5,06 мільярда доларів, а упродовж 90 днів – до 10,4 мільярда доларів.

Якщо порівняти акції GLD та динаміку американських фондових індексів, останні просіли за останній квартал. Так, з-поміж біржових індексів S&P 500 – SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) та Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – всі вони мали значні відтоки, втративши 1,529 мільярда доларів, 102,8 мільйона доларів та 840,5 мільйона доларів відповідно.