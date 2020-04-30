Ціна акцій Facebook зросла попри зниження попиту на рекламу: що відомо про доходи техгіганта

Пандемія коронавірусу суттєво уповільнила виручки Facebook від продажу реклами. Однак інвесторів, схоже, задовольняють результати діяльності діяльності компанії за перший квартал 2020 року.

Фірма Марка Цукерберга відзвітувала про свої доходи впродовж перших трьох місяців 2020 року у середу, 29 квітня, повідомляє Techcrunch.

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Facebook перевершив попередні прогнози Волл-стріт щодо власних доходів. Зокрема, виручка компанії за перший квартал 2020 року становила 17,74 мільярда доларів або 1,71 долара в перерахунку на акцію.

Також зросла і кількість активних користувачів платформою впродовж трьохмісячного періоду. Так, це число піднялося до 2,6 мільярдів. Раніше аналітики прогнозували ріст у 2,55 мільярда користувачів.

Акції Facebook зросли відразу на 10% лише за годину після публікації звіту про доходи.

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Попри те, що доходи від продажу реклами компанії Цукерберга у першому кварталі 2020 року продемонстрували ріст на 17% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, техгігант використовував своє повідомлення про доходи для хеджування очікувань на другий квартал цього року.

Загалом, упродовж кількох останніх тижнів, ринок цифрової реклами зазнав серйозного удару на тлі економічного спаду внаслідок пандемії коронавірусу. У своєму пресрелізі Facebook зазначив, що за останні три тижні першого кварталу 2020 року спостерігається "значне зниження попиту на рекламу, а також пов’язане із цим зниження цін на оголошення" компанії.



Доходи Facebook від реклами та інших сервісів / Techcrunch

Однак перші три тижні квітня показали рівномірний річний ріст рекламного бізнесу соцмережі. У четвертому кварталі 2019 року дохід Facebook від продажу реклами зріс на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка від реклами розміром 17,44 мільярда доларів становить левову частку загального приросту доходів компанії.



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