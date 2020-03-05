Ціна акцій Tesla може перевищити 1000 доларів попри коронавірус: прогноз

Акції Tesla можуть потрапити під вплив бичачої тенденції попри нещодавнє падіння через побоювання інвесторів вкладати гроші в цінні папери в умовах коронавірусу.

Аналітик компанії JMP Джозеф Оша підвищив цільову ціну акцій компанії Ілона Маска до 1060 доларів за одну штуку, повідомляє Markets Insider. Зараз це найвища прогнозована вартість цінних паперів автовиробника на Волл-стріт.

Так, на початку торгів у вівторок, 3 березня, акції Tesla зросли в ціні на 10%.

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У JMP вважають, що нещодавнє падіння вартості цінних паперів компанії Ілона Маска, навпаки, стало вигідним для автовиробника, зацікавивши більше інвесторів.

Для інвесторів з'явилася короткострокова можливість придбати акції Tesla,

– зазначив Джозеф Оша.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, аналітик ‎Morgan Stanley Адам Йонас попередив трейдерів, зачекати з купівлею цінних паперів виробника електроавто в умовах коронавірусу й після недавнього різкого падіння їхньої ціни.

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На думку Оша, якщо брати до уваги потенціал росту акцій Tesla в довгостроковій перспективі, то "цінні папери компанії повинні бути більш високо оцінені в 2021 році, ніж зараз".

За прогнозом Оша, компанія Ілона Маска може збільшити виробництво автомобілів до 1,8 мільйона одиниць до 2025 року, що втричі перевищує прогноз на 2020 рік. Аналітик також передбачає посилення конкуренції для Tesla з боку інших автовиробників, як GM, Ford, Audi та Porsche.

Хоча багато автомобільних компаній і виготовляють електромобілі, за якістю їх не можна порівнювати з електрокарами Tesla, додав Оша.

Ми давно переконані, що акції Tesla можуть бути прибутковими до того часу, поки компанія представлятиме високоякісну продукцію,

– заявив Оша.