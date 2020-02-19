Ціна акцій Tesla може перевищити 1000 доларів: прогноз Morgan Stanley

Американський банківський холдинг Morgan Stanley продовжує розглядати ймовірність "бичачого" тренду у випадку з акціями Tesla. Фінансова установа змінила свій прогноз щодо цінних паперів автовиробника.

У Morgan Stanley прогнозують, що акції Tesla зростуть до 1200 доларів за одну штуку, повідомляє CNBC.

Бичачий тренд – що це таке Якщо ціна на той чи той інструмент на біржі тривалий час зростає, то на ринку панує бичачий тренд, а якщо падає – ведмежий.

Вартість цінних паперів виробника електромобілів упродовж останніх пів року збільшилася в понад три рази. Згідно з найбільш оптимістичним сценарієм банківського холдингу, акції Tesla мають піднятися в ціні ще на 50% від поточного рівня (понад 800 доларів за штуку).

Читайте також: ‎Tesla планує випустити акції на 2 млрд доларів: як відреагували інвестори

Однак у Morgan Stanley вважають, що попри всі оптимістичні прогнози, вартість цінних паперів компанії Ілона Маска, усе-таки, знижуватиметься. Раніше фінустанова підвищила цільовий показник ціни акцій із 360 доларів до 500 доларів.

Наш прогноз передбачає продаж 4 мільйонів одиниць транспортних засобів до 2030 року з 12-відсотковою прибутковістю для компанії. Його можна порівняти з нашими базовими передбаченнями, згідно з якими буде реалізовано 2,2 мільйона одиниць із доходом у 10% до 2030 року, – зазначив аналітик Адам Йонас у повідомленні до інвесторів.

У Morgan Stanley є три різні сценарії, за якими може розвиватися ціна акцій Tesla - базовий, "бичачий" і "ведмежий". Так, базовий сценарій – це, зазвичай, реальна оцінка, яку надає фінансовий холдинг. Аналітики з Волл-стріт йому краще довіряють, особливо, якщо говорити про компанії з непостійним курсом акцій, як і у випадку з Tesla.

Цікаво: Акції Tesla: як компанія звітує перед інвесторами

За словами Йонаса "інвесторам слід очікувати дуже складних" перши кварталів, якщо говорити про Tesla. Аналітик прогнозує, що компанія Ілона Маска зможе релізувати 89 тисяч транспортних засобів за квартал, що нижче, ніж передбачення експертів Волл-стріт – 99 тисяч авто. Така різниця в кількості може зменшити прибуток Tesla на 440 мільйонів доларів.

Ми очікуємо, що перший квартал 2020 року буде суттєво слабким для Tesla. Адже компанія тісно пов'язана з ринком Китаю, де зараз поширюється новий коронавірус. Окрім того, електричний кросовер Tesla Model Y має порівняно низький попит на певних європейських ринках, – зауважив Йонас.