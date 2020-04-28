Ціна американської нафти може опуститися до нуля: інвестор прогнозує новий крах на ринку

Ціна червневих ф’ючерсів на нафту WTI може знизитися до нуля доларів за барель швидше, ніж травневий контракт, термін дії якого закінчився на минулому тижні.

Такий прогноз представив американський інвестор Джим Крамер, пише CNBC.

Ціна знову опуститься до нуля, оскільки в нас (у США – ред.) немає місця для зберігання. У в мене в п’ятницю був Хербьон Хансон, генеральни директор найбільшої компанії-власниці танкерів Nordic American Tanker, і він сказав, що місця немає. Тому чому б ціні не опуститися до нуля? Вона знизиться до нуля швидше, ніж минулого разу,

– зазначив Крамер в ефірі телепрограми "Squawk on the Street" на CNBC.

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Хто такий Джим Крамер? Це американський інвестор, шоумен та експерт із фондових ринків. У минулому обіймав посаду менеджера одного із хедж-фондів США. Він також відомий своєю діяльністю у ролі ведучого. Зокрема, має власну програму "Mad money" на CNBC, а також є засновником фінансового веб-порталу TheStreet.com. Окрім того, він пише книги на тему фондового ринку й фінансів.

Нагадаємо, у понеділок, 20 квітня, травневий ф’ючерсний контракт на нафту марки WTI торгувався за негативною ціною – мінус 37,6 долара за барель. Вартість американської нафти досягла від’ємного значення ще до кінця терміну дії самого ф’ючерсного контракту. Ринки переповнені сировиною, а попит на неї знизився до рекордного рівня через пандемію коронавірусу.

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Низка промислових підприємств тимчасово не працюють, авіакомпанії припинили здійснення рейсів, щоб уповільнити темпи поширення коронавірусу. Тому попит на нафту знизився. Окрім того, "цінова війна" Росії і Саудівської Аравії, коли остання різко підвищила обсяги видобутку і знизила вартість сировини, дала змогу ринкам поповнити свої стратегічні запаси.

Попри те, що ф’ючерсні контракти на інші ресурси, наприклад, природний газ, раніше теж торгувалися за ціною, нижчою за нуль доларів, вартість нафти WTI стала від’ємною вперше.

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Щодо червневих контрактів WTI, їхня ціна теж доволі низька. Зокрема, станом на вівторок, 28 квітня, американська нафта торгується трохи більше за 11 доларів.

Я вважаю, що ф’ючерси визначили себе, скажімо, як абсолютно неправдивий актив. Ситуація, що сталося на минулому тижні, коли нафта торгувалася за мінус 37 доларів, пов’язана з тим, що є кілька фінансових інструментів, які просто помиляються. Вони не працюють як слід,

– додав Крамер.

Террі Даффі, генеральний директор CME Group, заявив минулого тижня, що ф’ючерсний ринок працював "досконало", коли термін закінчення дії травневого контракту наближався до закінчення. За словами Даффі, ситуація, коли контракт на нафту опускається до від’ємного значення, не є дивною. За таких умов на ринку залишаються лише професійні інвестори, наголосив експерт.



Що потрібно знати про падіння цін на нафту / Інфографіка 24 каналу