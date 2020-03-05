Ціна на золото знизилися в умовах росту світових фондових ринків

Ціни на золото на азійському ринку знизилися в четвер, 5 березня. Це сталося після повідомлення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про надання 50 мільярдів доларів фінансової допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу.

Квітневі ф'ючерси на золото знизилися на 0,2% до 1640,55 долара за унцію, повідомляє Investing.com.

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Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що допомога, розмір якої становить 50 мільярдів доларів, призначена для бідних держав та країн, що розвиваються.

Палата представників Конгресу США також ухвалила законопроект про надання 8,3 мільярда доларів для боротьби з наслідками коронавірусу.

До сьогоднішнього падіння, у вівторок, 3 березня, вартість золота зросла на 3%. Це сталося після зниження базової відсоткової ставки Федеральним резервом США. Варто відзначити, що після рішення Федрезерву фондовий ринок США обвалився, проте ціна золота справді підвищилася, як і ціни на акції в Європі.

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У Сполучених Штатах робота в секторі послуг почала користуватися ще більшим попитом. Як зазначено, цей фактор теж може вплинути на вартість дорогоцінного металу. Зокрема, на американському приватному ринку праці створено понад 183 тисячі робочих місць, що збільшило тиск на ціну золота.