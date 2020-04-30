Ціна нафти Brent зросла відразу на 10%: огляд ситуації на ринку і прогнози аналітиків

У четвер, 30 квітня, ціни на нафту еталонних марок різко піднялися. Під час минулої сесії торгів вартість сировини відновила ріст після кількаденного падіння напередодні.

Побоювання інвесторів послабилися, пише Ліга.Бізнес із покликанням на іноземні ЗМІ. На їхні настрої впливає той факт, що нафтосховища у США не настільки заповненні, як раніше прогнозували. Також інвестори сподіваються на відновлення попиту на нафту, тому що деякі країни послаблюють карантин.

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У результаті ф’ючерси на нафту WTI зросли на 14,3% (2,15 долара), досягнувши 17,21 долара за барель. Нафта марки Brent піднялася в ціні відразу на 10,3% (2,33 долара) – до 24,87 долара за барель.

До слова, сьогодні закінчується термін дії червневого ф’ючерсного контракту Brent. На початку сесії торгів ціна нафти цієї марки досягла максимуму – 24,91 долара за барель.

Станом на 8:25 за київським часом четверга, 30 квітня, Brent торгувалася за 26,17 долара, а WTI – за 17,07 долара.

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Останні зміни на ринку нафти і коментарі аналітиків

Аналітики не поспішають стверджувати про стабільність на ринку нафти, називаючи його все ж таким волатильним. Однак, на їхню думку, ймовірно, він починає відновлювати ріст.

Я думаю, що ми ближче до ціни для WTI від 15 до 20 доларів,

– зазначив головний стратег із ринків CMC Markets and Stockbroking у Сіднеї Майкл Маккарті.

За даними Управління енергетичної інформації США, на минулому тижні запаси нафти у країні зросли на 9 мільйонів барелів і становили 527,6 мільйона барелів. Ці обсяги виявилися значно меншими, ніж очікувалося раніше. Зокрема, на ринку передбачали, що вони піднімуться ще на 10,6 мільйона барелів.

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Запаси бензину у США теж знизилися, опустившись на 3,7 мільйона барелів від рекордних максимумів на минулому тижні. Незначне підвищення попиту на пальне призвело до відновлення виробництва нафтопереробних заводів.

Якщо ми побачимо продовження такої тенденції в найближчі тижні, це може вказувати на те, що найгірше може бути позаду,

– говорить голова ING зі стратегії сировинних товарів Воррен Паттерсон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір опублікувати план допомоги нафтовим компаніям країни. За словами міністра фінансів Стівена Мнучина, згідно з цим планом передбачається поповнення вже наявних національних резервів нафти додатковими барелями з сировиною.

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Як змінювалися ціни на нафту впродовж тижня:

У середу, 29 квітня, нафта марки WTI зросла на 15,7% – до 14,29 долара за барель. Червневі ф’ючерси на нафту Brent у цей день піднялися на 4%, досягнувши 21,28 долара за барель.

У вівторок, 28 квітня, вранці WTI подешевшала на 12% – до 11,19 долара за барель, а вартість Brent навіть не перевищувала 20 доларів за барель. Інвестори хотіли якомога швидше позбавитися від контрактів на тлі посиленого перевидобутку сировини.

За прогнозами ОПЕК, ціни на нафту зростуть до 40 доларів за барель у другому півріччі 2020 року.