У понеділок, 15 червня 2020 року, ціни на акції в Азії та нафту знизилися на тлі новин про другу хвилю коронавірусу та невтішних даних щодо кількості хворих у Китаї.

Основні біржові індекси азійського фондового ринку розпочали сесію торгів із падіння, повідомляє Investing.com. Зокрема:

індекс акцій компаній азійсько-тихоокеанського регіону MSCI (за винятком Японії) опустився на 0,3%;

(за винятком Японії) опустився на 0,3%; австралійські акції подешевшали на 0,1%;

подешевшали на 0,1%; акції у Південній Кореї впали в ціні на 0,3%;

впали в ціні на 0,3%; японський Nikkei зменшився на 0,7%;

зменшився на 0,7%; китайські блакитні фішки опустилися на 0,1%.

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Коронавірус усе ще впливає на основні біржові показники

Значне падіння основних фондових індексів у понеділок, 15 червня, відбулося після глобального зростання світових ринків акцій з кінця березня. Такому росту сприяли дії центральних банків, а також поступове скасування обмежень, введених для стримування поширення коронавірусу.

Інвестори ставитимуться до нових спалахів коронавірусу дуже насторожено. Адже вони впевнені, що питання COVID-19 ще не вирішене,

– зазначив Джеймс МакГлю, аналітик Argonaut.

МакГлю очікує подальшої корекції на фондових ринках. На Уолл-стріт теж насторожені значеннями американських фондових індексів. Зокрема, показник S&P 500 у понеділок, 15 червня, опустився на 1,1% під час ранньої сесії торгів.

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Коронавірус у Китаї: кількість нових випадків зростає

Окрім того, на настрої інвесторів вплинули й дані Пекіну про десятки нових випадків COVID-19 за останні два дні. Влада знову змушена була обмежити доступ населення до центральної частини китайської столиці та деяких житлових районів, прилеглих до осередків спалаху захворювання.

Також зростає кількість хворих у США. Так, у суботу, 13 червня, у Сполучених Штатах було зареєстровано понад 25 тисяч нових випадків.

Щодо економіки Китаю, то тут теж усе неоднозначно:

рівень промислового виробництва у країні збільшився на 4,4%, хоча аналітики прогнозували приріст на 5%;

обсяг роздрібних продажів у Китаї знизився на 2,8% більше, ніж очікували аналітики, що свідчить про слабкий внутрішній попит на товари.

Які фактори впливатимуть на фондові ринки

Аналітики зазначають, що цього тижня слід очікувати подальших випробувань для світових фондових ринків. Скасування коронавірусних обмежень може позитивно вплинути на акції та підвищити їхні ціни.

Також ринки очікують даних про обсяги роздрібної торгівлі у США за травень, які мають оприлюднити у вівторок, 16 червня. Передбачається, що цей показник за минулий місяць підскочить після рекордного падіння у квітні.

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Ціни на нафту

Нафта продовжує дешевшати після значного зростання у травні. Зокрема, нафта марки Brent знизилася на 2,25% – до 37,86 долара за барель. Американська нафта WTI опустилася на 3,09%, досягнувши 35,14 долара за барель.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися продовжити зниження обсяги видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень. Згідно з квітневою домовленістю, таке рекордне скорочення мало би діяти лише у квітні й травні, а вже з липня і до кінця 2020 року планувалося знизити обсяги видобутку на 7,7 мільйона барелів на добу.

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