Акції дорожчають, ціни на нафту досягли рекорду за останні п’ять тижнів

У понеділок, 18 травня, фондові ринки відзначилися зростанням основних біржових індексів. Ціни на нафту теж піднялися, досягнувши максимуму впродовж останніх п’яти тижнів.

Зростання котирувань акцій та вартості "чорного золота" відбувається на тлі зусиль урядів світових країн, спрямованих на відновлення економіки, пише Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ. Ці кроки влади посилюють сподівання того, що світ зможе швидко вийти з рецесії.

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Як зросли ринки акцій

Індекс MSCI акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії піднявся на 0,4%.

акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії піднявся на 0,4%. Японський базовий фондовий індекс Nikkei збільшився на 0,6%.

збільшився на 0,6%. Продемонстрували ріст й китайські блакитні фішки – додали 0,3%.

– додали 0,3%. Ф’ючерси E-Mini на S&P 500 зросли на 1,1%.

на S&P 500 зросли на 1,1%. Euro Stoxx 50 , основний біржовий індекс 50 найбільших компаній єврозони, збільшився на 1,5%.

, основний біржовий індекс 50 найбільших компаній єврозони, збільшився на 1,5%. Британський FTSE100 піднявся на 1,4%.

Економіст Barclays Крістіан Келлер зазначив, що економіки Європи і США, ймовірно, досягли максимального зниження у квітні, а вже в травні вони починають потроху відновлюватися.

Попри це, економічна ситуація в багатьох країнах все ще нестабільна через пандемію коронавірусу. Саме цей факт і підвищує ризики довгострокового відновлення, наголосив Келлер.

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Ціни на нафту б'ють рекорди

Як тільки уряди деяких країн почали знімати обмеження на транспортні перевезення, вартість нафти почала рости:

Brent подорожчала на 96 центів і торгується за 33,46 долара за барель.

Нафта WTI нарешті досягла 30 доларів за барель. Станом на 8:12 за київським часом сировина торгувалася за 30,69 долара за барель.

Ріст вартості нафти еталонних марок почався ще 6 травня. Того дня ціна Brent піднялася до понад 30 доларів за барель – це вперше з 15 квітня нафта цієї марки на стільки подорожчала.

Аналітики Goldman Sachs Equity Research збільшили прогноз цін на нафту на 2021 рік. Вони очікують, що Brent досягне 55,63 долара за барель, а WTI – 51,38 долара за барель. Раніше у Goldman Sachs прогнозували, що ціна Brent зросте до 52,50 долара за барель у 2021 році, а WTI – 48,50 долара за барель.

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Курси валют і ціна золота

Долар, як і раніше, залишається привабливою валютою для інвесторів. У відношенні до корзини валют він знаходиться на рівні 100,380, збільшившись на 0,7% на минулому тижні.

Курс євро стабільний – 1,0826 долара. Однак цього не можна говорити про британський фунт, який досягнув семитижневого мінімуму, опустившись до 1,2073 долара. Таке падіння нацвалюти Великої Британії сталося після заяви головного економіста Банку Англії про те, що варто чекати негативних відсоткових ставок та купівлі регулятором ризикованих активів для підтримки економіки.

Ціна золота продемонструвала рекорд за останні сім років. Цьому сприяв потік ліквідності від центральних банків на товарних ринках у поєднанні з низькими базовими відсотковими ставками, встановленими фінансовими регуляторами країн. У результаті золото подорожчало на 1,2% – до 1762 долара за унцію.