У середу, 1 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на більш ніж 1%. Це сталося після того, як дані показали, що запаси сирої нафти у США знизилися набагато більше, ніж очікувалося раніше.

Тому є сподівання, що попит на сировину зростає навіть попри зростання кількості нових випадків коронавірусу у світі, пише Investing.com.

Скільки коштує нафта 1 липня

Нафта марки Brent подорожчала на 1,2% (0,48 долара), досягнувши 41,75 долара за барель після падіння на понад 1% у вівторок, 30 червня.

(0,48 долара), досягнувши 41,75 долара за барель після падіння на понад 1% у вівторок, 30 червня. Американська нафта WTI зросла в ціні на 1,4% (0,54 долара) – до 39,81 долара за барель. Напередодні вартість сировини опустилася на 1,1%.

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Як змінилися обсяги видобутку й запаси нафти: останні дані

Запаси сирої нафти і бензину в США на минулому тижні знизилися більше, ніж раніше прогнозували аналітики. Однак запаси дистилятів зросли, згідно з даними Американського інституту нафти, оприлюдненими у вівторок, 30 червня.

Обсяги видобутку нафти зменшилися на 8,2 мільйона барелів – до 537 мільйона барелів.

Пізніше в середу, 1 липня, Міністерство енергетики США оприлюднить свої відомості щодо запасів нафти й обсягів видобутку сировини.

Наскільки країни ОПЕК+ дотримуються умов угоди і що прогнозують аналітики

На зростання цін нафти також вплинуло рішення країн ОПЕК+ скоротити обсяги видобутку нафти до найнижчих за два десятиліття рівнів. Зокрема, 13 учасників організації у червні видобували в середньому 22,62 мільйона барелів на добу після того, як вони домовилися знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу.

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Згідно з опитуванням аналітиків Reuters, у порівнянні з травнев у червні обсяги видобутку впали ще на 1,92 мільйона барелів.

Падіння обсягів видобутку означає, що ОПЕК перевиконала угоду в червні. Зокрема, вона слідувала умовам домовленості на 107%,

– зазначили експерти ING Economics, додавши, що такого результату вдалося досягти завдяки додатковим скороченням з боку Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту.

Вищеназвані країни погодилися знизити обсяги видобутку в більше разів упродовж червня, ніж інші члени ОПЕК.

Цілком можливо, що відповідність умовам угоди ОПЕК+ знову знизиться в липні, якщо ми не побачимо значного покращення в дотриманні норм з боку Іраку та Нігерії,

– стверджують у ING.

Опитування Reuters показало, що ціни на нафту в 2020 році варіюватимуться приблизно на рівні 40 доларів за барель, а попит на сировину, ймовірно, відновиться в четвертому кварталі цього року.