У середу, 10 червня 2020 року, ціни на нафту різко знизилися. Це сталося після оприлюднення даних про обсяги запасів нафти і бензину у США, відновивши занепокоєння щодо надмірного постачання сировини та скорочення попиту на ресурс у найбільшого споживача у світі.

Згідно з даними Investing.com, серпневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 1,4% (0,57 долара) – до 40,61 долара за барель. Напередодні, сировина цієї марки подорожчала на понад 1% і перевищувала 41 долар за барель.

Липневі ф’ючерси на нафту WTI знизилися на 1,8% (0,68 долара), досягнувши 38,26 долара за барель. Під час попередньої сесії американська нафта подорожчала приблизно на 2%, досягнувши майже 39 доларів за барель.

Ціни на нафту напередодні: Нафта дорожчає, однак ціни все ще нестабільні: як експерти оцінюють ситуацію на ринку

Цінова нестабільність на ринку нафти: що говорять експерти

Обидві марки нафти піднялися до свого найвищого за три місяці рівня в понеділок, 8 червня. Ринки з оптимізмом сприйняли продовження дії угоди ОПЕК+ про зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень.

Однак деякі аналітики вважають, що ринок зріс занадто швидко. Адже пандемія коронавірусу досі не вщухає, і з’являються нові щоденні максимуми кількості хворих на COVID-19.

Рівна динаміка Brent, ймовірно, вийшла в категорію отримання прибутку, не маючи при цьому певних фундаментальних даних, які виправдовували б зміну настроїв на ринку,

– зазначив Стівен Іннес, головний стратег із ринків у AxiCorp.

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Останні дані про запаси нафти у США

Запаси сирої нафти у США зросли до 8,4 мільйона барелів на минулому тижні, що закінчився 5 червня, згідно з даними Американського інституту нафти. Водночас, опитування аналітиків Reuters продемонструвало накопичення лише 1,7 мільйона барелів.

Запаси дистилятів, з-поміж яких дизельне пальне і мазут, зросли на 4,3 мільйона барелів. Ці дані виявилися вищими за попередні прогнози аналітиків, які говорили про ріст на 3 мільйона барелів.

Офіційні дані Міністерства енергетики США будуть представлені пізніше в середу, 10 червня.

Попри те, що у квітні у США знизився рівень звільнень з роботи, обсяг нового найму досяг рекордно низького рівня. Ці дані свідчать, що на відновлення американського ринку праці знадобиться кілька років.