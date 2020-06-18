Ціни на нафту стрімко падають: що відомо про нові виклики для ринку і прогнози ОПЕК
У четвер, 18 червня 2020 року, ціни на нафту впали ще на 2%. Значне зростання кількості хворих на коронавірус у Китаї та США посилили побоювання ринків, що людям доведеться знову залишитися вдома.
За такого сценарію темпи відновлення попиту на нафту пригальмують, повідомляє Investing.news.
Як змінилися ціни на нафту: дані на 18 червня
- Ф’ючерси на нафту WTI подешевшали на 2,1% (0,80 долара), досягнувши 37,16 долара за барель. У середу, 17 червня, ціна контракту знизилася на 0,42 долара.
- Серпневі ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні на 1,5% (0,61 долара) – до 40,10 долара за барель. Напередодні вартість сировини цієї марки опустилася на 0,25 долара.
Про ціни на нафту напередодні: Світові ціни на нафту продовжують падати: чому сировина дешевшає вже кілька днів поспіль
Коронавірус знову став викликом для ринку нафти
Побоювання щодо зниження попиту на нафту зросли після сплеску числа хворих на коронавірус у США і Китаї. У результаті Пекін вимушений був знову скасувати деякі авіарейси та закрити школи.
Ще один негативний фактор: запаси нафти зростають
Ще однією причиною зниження ціни на нафту став рекордний ріст запасів сирого продукту впродовж другого тижня поспіль. Водночас, згідно з останніми даними, запаси бензину та дистилятів (дизильне пальне і мазут) у США, навпаки, впали.
Люди стурбовані новим сплеском коронавірусу в Китаї, а також зростанням запасів нафти,
– стверджує Лаклан Шоу, експерт Національного банку Австралії.
До теми: У МЕА очікують 2020 року найсильнішого в історії падіння попиту на нафту: останні дані
Прогнози ОПЕК
Згідно з прогнозами ОПЕК, хоча ціни на нафту знижують, вони все ж залишаться в діапазоні від 35 до 40 доларів до кінця червня. Країни ОПЕК+ дотримуються обіцяних скорочень обсягів постачання. Американські аналітики зазначають, що світові виробники нафти справді стримують нафтовидобуток, що позитивно впливає на попит.
За даними джерел ОПЕК+, у травні відповідність скороченням відповідно до угоди становила 87%.
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