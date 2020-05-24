Ціни на нафту з 2008 року і до сьогодні: коротко про основні зміни у графіках

Якби ви торгували на коротких позиціях сирої нафти на початку і до середини 2014 року, і при цьому вам вдалося би утриматися на них, зараз вдалося б отримати високі прибутки. Адже тоді ф’ючерси на сировину торгувалися на рівні 105 доларів за барель, а на момент закриття торгів цього тижня, 22 травня 2020 рік, ціна на нафту становила близько 34 доларів за барель.

Або, скажімо, правильно було б скоротити позиції у 2018 році, коли нафта торгувалася по 75 доларів за барель. Чи, може, розумніше було б зачекати до грудня 2019 року або початку січня цього року - тоді барель нафти коштував 62 долари. Прибутки не зросли б удвічі, але все ж значно збільшилися б, пише Forbes.

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Оскільки нині увага ЗМІ прикута до зниження обсягів видобутку сировини на різних ринках, важливо простежити, як скорочення видобутку співвіднесено з цінами й заробітком торговців. Ось ключові графіки з динамікою цін на нафту, які допоможуть інвесторам самі зробити висновки щодо торгів цим ресурсом.

Графік цін на добу на сиру нафту, використовуючи орієнтир "безперервний контракт":



Графік взято з інтернет-видання Forbes

Тут можна простежити, як індикатор динаміки середньої конвергенції / дивергенції (нижче цінової діаграми) відображає позитивну дивергенцію (розбіжність) між масштабними обвалами цін у березні та квітні. Показник міцності цін (вище діаграми цін) підтверджує індикатор MACD, що використовується в технічному аналізі цін акцій, за подібною схемою.

Варто зауважити, що період від закриття торгів у п’ятницю і до їхнього відкриття у понеділок на початку березня ще не заповнений. Саме діапазон цін між 35 і 40 доларами за барель демонструє активність продавців.

Графік цін на нафту за тиждень:

Графік взято з інтернет-видання Forbes

Бачимо, що нафта постійно знижується в ціні, щонайменше, від свого максимуму у 2018 році. Березневі продажі вивели вартість сировини до позначки 42,50, що була зафіксована ще в кінці 2018 року.

Коли покупці знову нарощувати активність після квітневого обвалу ціни американської нафти, коли вона досягла від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель, індикатор MACD нижче цінової діаграми показує імпульс, який плавно переходить з негативного в позитивний.

Графік цін на нафту за місяць:

Червона пунктирна лінія, що пов’язує пікове значення ціни у 2008 році з її максимумами у 2013 і 2014 роках, демонструє, що попит на нафту значно знизився. Водночас, ціна сировини піднялася вище, ніж на початку 2016 року.

Котирування цін на нафту за тиждень The Energy Select Sector SPDR Fund (фонд, активи якого вкладені в компанії енергетичного сектору):