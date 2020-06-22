У понеділок, 22 червня 2020 року, ціни на нафту підвищилися на тлі жорсткішого контролю за постачанням продукції від світових виробників. Однак рекордне зростання кількості хворих на коронавірус у світі викликає занепокоєння. Адже цей фактор може уповільнити темпи відновлення попиту на нафту.

Згідно з даними Investing.news, нафта марки Brent подорожчала на 0,2% (8 центів), досягнувши 42,22 долара за барель. Американська нафта WTI зросла в ціні на 0,3% (10 центів) – до 39,93 долара за барель.

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Вартість обох контрактів піднялася на 9% минулого тижня. Ф’ючерси на Brent змінили напрямок: нафта, яку потрібно доставити негайно, тепер коштує більше, ніж та сировина, постачання якої нетермінове. Така тенденція свідчить про скорочення обсягів постачання.

До жовтня ринок зазнає незначного відставання. Однак до листопада ринок стане дуже тісним. Якщо говорити про нафту, то тут складно робити прогнози про підвищення ціни, особливо в цей момент, коли стурбованість щодо другої хвилі коронавірусу посилюється,

– зазначив Хоуї Лі, економіст сингапурського банку OCBC.

Останні зміни на ринку нафти

У Сполучених Штатах і Канаді кількість діючих установок для видобутку нафти й природного газу на минулому тижні опустилася до рекордно низького рівня. Цьому не завадив той фактор, що зі збільшення цін на нафту деякі виробники знову почали бурити.

Країни ОПЕК+ ще не вирішили, чи продовжуватимуть рекордне зниження видобутку нафти (на 9,7 мільйона барелів) на ще один місяць – серпень.

Ірак і Казахстан під час засідання ОПЕК+ у четвер, 18 червня, пообіцяли краще дотримуватися умов угоди, ухваленої членами організації.

Ціни на нафту почали підтримуватися відновленням попиту на пальне в усьому світі після масштабного обвалу у квітні-травні. Такому відновленню сприяє те, що все більше країн скасовують карантин і запускають економіку.

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