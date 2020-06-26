Нафта дорожчає: що впливає на ріст ціни сировини та як змінилася ситуація на ринку
У п’ятницю, 26 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли попри сплеск коронавірусу в деяких американських штатах та пожвавлення видобутку сировини у США.
Ринки з оптимізмом сприймають ознаки відновлення світової економіки, тому ціна нафти піднімається, повідомляє Investing.com.
Як змінилися ціни на нафту 26 червня
- Ф’ючерси на нафту WTI піднялися на 1,1% (0,42 долара), досягнувши 39,14 долара за барель. Загалом упродовж тижня американська сировина дещо знизилася в ціні.
- Ф’ючерси на нафту Brent аналогічно WTI подорожчали на 1,1% (0,47 долара) – до 41,52 долара за барель. Упродовж тижня сировина цієї марки теж впала в ціні.
У цілому товарні ринки оптимістично сприймають глобальне відновлення від пандемії коронавірусу, попри зростання кількості нових випадків у США, повідомляє Майкл Маккарті головний стратег у CMC Markets.
Здається, ринок ігнорує показники попиту та пропозиції і керується, в основному, емоціями,
– зазначив Маккарті.
Цікаво: Як Саудівська Аравія намагається уникнути залежності від нафтової сфери: нова ініціатива
Рівень трафіку у світі росте: попит на бензин відновлюється
За словами аналітиків, дані, отримані з супутників, демонструють сильне зростання трафіку в Китаї, Європі та США. Цей фактор, своєю чергою, вказує на підвищення попиту на пальне.
Коронавірус усе ще загроза для ринку нафти
Однак існують побоювання, що стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 у південних штатах США може зупинити тенденцію відновлення попиту на нафту. Тут варто врахувати те, що деякі зі штатів, як Флорида й Техас, є одними із найбільших споживачів бензину.
Ризик нової хвилі коронавірусу може зашкодити тенденції відновлення попиту на нафту,
– стверджують експерти ANZ Research.
Актуально: Що чекає долар США у випадку другої хвилі коронавірусу: прогноз стратега Deutsche Bank
Американські нафтовиробники хочуть видобувати більше нафти
Окрім того, деякі виробники нафти у США планують збільшити обсяги видобутку сировини до кінця липня. Про це свідчить опитування Федерального резервного банку Далласа, учасниками якого були провідні американські нафтовиробники.
- Майже третина респондентів зазначила, що збільшить обсяги видобутку нафти, якщо ціна американської сировини марки WTI буде в межах 36-41 долара за барель.
- Ще 27% учасників опитування заявили, що наростять видобуток, якщо вартість WTI становитиме від 41 долара до 45 доларів за барель.