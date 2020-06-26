У п’ятницю, 26 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли попри сплеск коронавірусу в деяких американських штатах та пожвавлення видобутку сировини у США.

Ринки з оптимізмом сприймають ознаки відновлення світової економіки, тому ціна нафти піднімається, повідомляє Investing.com.

Як змінилися ціни на нафту 26 червня

Ф’ючерси на нафту WTI піднялися на 1,1% (0,42 долара), досягнувши 39,14 долара за барель. Загалом упродовж тижня американська сировина дещо знизилася в ціні.

піднялися на 1,1% (0,42 долара), досягнувши 39,14 долара за барель. Загалом упродовж тижня американська сировина дещо знизилася в ціні. Ф’ючерси на нафту Brent аналогічно WTI подорожчали на 1,1% (0,47 долара) – до 41,52 долара за барель. Упродовж тижня сировина цієї марки теж впала в ціні.

У цілому товарні ринки оптимістично сприймають глобальне відновлення від пандемії коронавірусу, попри зростання кількості нових випадків у США, повідомляє Майкл Маккарті головний стратег у CMC Markets.

Здається, ринок ігнорує показники попиту та пропозиції і керується, в основному, емоціями,

– зазначив Маккарті.

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Рівень трафіку у світі росте: попит на бензин відновлюється

За словами аналітиків, дані, отримані з супутників, демонструють сильне зростання трафіку в Китаї, Європі та США. Цей фактор, своєю чергою, вказує на підвищення попиту на пальне.

Згідно з даними компанії TomTom, розробника супутникових навігаційних приладів, скупчення транспорту в Шанхаї за останні кілька тижнів було вище, ніж за аналогічний період 2019 року. У Москві рівень трафіку повернувся до минулорічних значень, зазначають у TomTom.

Коронавірус усе ще загроза для ринку нафти

Однак існують побоювання, що стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 у південних штатах США може зупинити тенденцію відновлення попиту на нафту. Тут варто врахувати те, що деякі зі штатів, як Флорида й Техас, є одними із найбільших споживачів бензину.

Ризик нової хвилі коронавірусу може зашкодити тенденції відновлення попиту на нафту,

– стверджують експерти ANZ Research.

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Американські нафтовиробники хочуть видобувати більше нафти

Окрім того, деякі виробники нафти у США планують збільшити обсяги видобутку сировини до кінця липня. Про це свідчить опитування Федерального резервного банку Далласа, учасниками якого були провідні американські нафтовиробники.