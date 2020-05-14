Ціни на нафту й акції падають на тлі повідомлень про другу хвилю коронавірусу

У четвер, 14 травня, азійські фондові ринки продемонстрували зниження основних біржових показників. Ціни на нафту еталонних марок теж знизилися. Однак золото, навпаки, досягло тижневого максимуму.

Падіння фондових ринків сталося на тлі новин про другу хвилю коронавірусу та невтішних прогнозів щодо швидкого відновлення економіки, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ.

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Як змінилися ключові біржові показники на ринках:

Індекс MSCI акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії впав на 1%.

акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії впав на 1%. Японський фондовий індекс Nikkei знизився на 0,7%.

знизився на 0,7%. Ф’ючерси E-mini на американський індекс S&P500 опустилися ще на 0,2% після найгіршого падіння упродовж двох днів за місяць.

опустилися ще на 0,2% після найгіршого падіння упродовж двох днів за місяць. Основні фондові індекси Австралії, Гонконгу, Південної Кореї та Китаю знизилися приблизно на 1%.

знизилися приблизно на 1%. Уже другий день поспіль опускаються й три ключові індекси Волл-стріт – S&P500, промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq composite.

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Облігації, курси валют і ціна золота

Облігації й курс долара зросли після того, як дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США впала до 0,6412%.

Курс австралійського долара опустився до тижневого мінімуму, досягнувши 0,6420 американських долара. Це сталося на тлі повідомлень про найбільше зниження зайнятості за всю історію Австралії. Долар Нової Зеландії опустився до рівня 0,5974 американських долара.

Щодо золота, то ціна дорогоцінного металу перевищила 1700 долара США, досягнувши тижневого максимуму – 1719,11 долара за унцію.

Ситуація на ринку нафти

Ціни на нафту демонструють нестабільність, попри скорочення запасів сировини у США. Зокрема, азійські торги відкрилися незначним зниженням вартості нафти Brent, що становить 29,06 долара за барель. Ціна WTI залишається стабільною – 25,36 долара за барель.

У середу, 13 травня, ціни на нафту почали знижуватися після кількаденного росту. Напередодні Саудівська Аравія, Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати заявили про зниження обсягів видобутку ще на 1,18 мільйона барелів на добу. Це скорочення видобутку є додатковим до загальних умов, передбачених угодою ОПЕК+.

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Так, у середині квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити обсяги нафтовидобутку з 1 травня:

У травні-червні видобуток скоротиться на 9,7 мільйона барелів на добу.

З липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу.

З початку 2021 року й до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

Загалом в ОПЕК прогнозують, що ціни на нафту досягнуть 40 доларів за барель з другої половини 2020 року.