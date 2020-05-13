Ціни на нафту падають після росту напередодні, бензин у США рекордно подешевшав

У ході торгів у середу, 13 травня, ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися після тривалого росту напередодні. Зростання вартості сировини супроводжувалося сподіваннями інвесторів, що надлишок продукту на світовому ринку вдасться скоротити.

За даними Інтерфакс-Україна, липневі ф’ючерси на нафту Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 1,43% (0,43 долара) і становлять 29,55 долара за барель. Так, у вівторок, 12 травня, ціна контракту зросла на 1,2%.

Червневі ф’ючерси на нафту марки WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі теж знизилися, опустившись на 0,47% (0,12 долара) – до 25,66 долара за барель.

Однак, за даними Dow Jones Market Data, за результатами попередніх торгів американська нафта WTI подорожчала на 6,8%. Таким чином, ціна контракту WTI зросла до максимуму з 6 квітня.

До теми: Як Саудівська Аравія намагається підвищити ціни на нафту й стабілізувати ситуацію на ринку

Як змінилися ситуація на ринку нафти

У понеділок Саудівська Аравія, Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати оголосили про наміри додатково знизити обсяги нафтовидобутку на 1,18 мільйона барелів на добу. Президент США Дональд Трамп зазначив, що завдяки діям Саудівської Аравії, спрямованим на відновлення ринку, американська нафтова галузь почала відновлювати свої позиції. Однак ціни на бензин у США опустилися до мінімуму, зауважив Трамп.

Згідно зі щомісячним прогнозом управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США, країни, що не входять до складу ОПЕК, у 2020 році знизять обсяги нафтовидобутку на 2,4 мільйона барелів на добу. Головною причиною такого рішення стали скоординовані дії сторін в межах угоди ОПЕК+. Найбільше знизять видобуток Росія, США й Канада.

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У середу, 13 травня, трейдери очікують оприлюднення даних щомісячного звіту ОПЕК з нафтового ринку, а також відомостей Міненерго США про запаси нафти, бензину й дистилятів у країні.

Згідно з інформацією Американського інституту нафти, опублікованою у вівторок, 12 травня, запаси нафти у США на минулому тижні зросли на 7,6 мільйона барелів. Запаси бензину знизилися на 1,9 мільйона барелів, а дистилятів – збільшилися на 4,7 мільйона барелів. Запаси сировини в Кушингу (штат Оклахома, США), найбільшому світовому нафтосховищі, скоротилися на 2,3 мільйона барелів.