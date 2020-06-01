У понеділок, 1 червня 2020 року, ціни на нафту знизилися майже на 1%. Учасники ринку чекають якнайшвидшого засідання країн ОПЕК+, які повинні вирішити, чи слід продовжувати рекордне зниження обсягів видобутку після червня.

За даними Investing.com, нафта марки Brent знизилася в ціні на 0,34 долара – до 37,50 долара за барель. Саме 1 червня починається торгівля вже серпневими ф’ючерсними контрактами на сировину.

Липневі ф’ючерси на нафту WTI торгувалися за 35,17 долара за барель, знизившись на 0,32 долара.

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Ринок нафти 2020 року: останні події

Червень почався для ринку нафти з падіння вартості сировини. У травні було зафіксовано, що американська WTI досягла найбільшого приросту ціни за місяць – 88%.

Обсяги видобутку нафти згідно з угодою ОПЕК+, укладеною у квітні, знизилися до найнижчого рівня за два десятиліття. Інвестори очікують, що на тлі скорочення видобутку й скасуванням карантинних заходів у все більшій кількості країн попит на сировину зросте.

Основна увага зараз зосереджена на зустрічі ОПЕК+,

– стверджує Хоуї Лі, економіст OCBC, говорячи про групу країн-експортерів нафти та їхніх союзників, з-поміж яких Росія.

Так, у квітні ОПЕК+ погодилася знизити обсяги видобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж двох місяців – травня і червня 2020 року. Це сталося на тлі зниження попиту на нафту через пандемію коронавірусу й “цінову війну” Саудівської Аравії з Росією.

Ми можемо побачити обережний відкат ціни на сиру нафту. Однак поки обвалу цін не спостерігається. Якщо ОПЕК+ вирішить продовжити рекордне зниження обсягів видобутку ще й у серпні, існує ймовірність, що ціни можуть досягти рівня 40 доларів за барель,

– зазначив Лі.

Напружені відносини між США і Китаєм вплинули на фінансові ринки. Окрім того, торговці спостерігають за сутичками мітингувальників та поліції, що охопили великі міста Сполучених Штатів.

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Деталі зустрічі ОПЕК+

Саудівська Аравія пропонує продовжити дію рішення про скорочення нафтовидобутку на 9,7 мільйона барелів на день до кінця року. Однак поки невідомо, чи підтримає цю ідею Росія.

Алжир, який зараз очолює групу ОПЕК, запропонував провести зустріч 9-10 червня. У рамках засідання заплановано також обговорення питання про полегшення продажу нафти для таких країн, як Саудівська Аравія, Ірак та Кувейт. Росія не заперечує, щоб зустріч була проведена раніше – 4 червня.

Тим часом обсяги постачання сировини в Північні Америці знизилися. За даними Baker Hughes Co, кількість нафтових та газових установок США і Канади впала до рекордно низького рівня упродовж минулого тижня, що закінчився 29 травня.