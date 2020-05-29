Ціни на нафту стрімко падають: ринки очікують рішення Трампа щодо Китаю

Ціни на нафту еталонних марок у п’ятницю, 29 травня 2020 року, і далі опускаються. Сировина знову подешевшала, чим знівелювала незначний ріст своєї вартості на момент закриття попередньої сесії торгів.

Згідно з даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 1,03%, досягнувши 35,65 долара за барель. Ф’ючерси за липень на нафту марки WTI впали на 1,54% – до 33,19 долара за барель.

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Хоча попередня сесія торгів, 28 травня, відкрилася падінням цін на сировину, усе ж до закриття трейдингу ситуація трохи покращилася. Зокрема, ф’ючерси на WTI піднялися на 2,7%. Інвестори з оптимізмом відреагували на те, що все більше країн пом’якшують карантин і запускають економіку. Такі дії, своєю чергою, сприяють відновленню зростання попиту на нафту.

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Однак потім на настрій інвесторів вплинуло зростання напруги між США та Китаєм після того, як Національний конгрес КНР у четвер, 28 травня, ухвалив резонансний закон про нацбезпеку, що стосується Гонконгу. Президент США Дональд Трамп оприлюднить свою відповідь на цей закон на пресконференції згодом.

З-поміж потенційних дій США щодо Китаю можуть бути нові торговельні санкції. Якщо Трамп вирішить вводити додаткові обмеження для КНР, це вплине на попит нафти, який, хоч і повільно, проте відновлюється впродовж останніх кількох тижнів.

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Відновлення попиту на сировину ускладнюватиме і той факт, що деякі країни продовжують повідомляти про спалах другої хвилі коронавірусу. Так, кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 6 мільйонів.

Інвестори також уважно слідкуватимуть і за рішеннями, ухваленими під час зустрічі ОПЕК+, що запланована на 9 червня. Зокрема, тут все залежатиме від Росії і того, чи погодиться країна продовжувати скорочувати обсяги видобутку нафти до кінця 2020 року.

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