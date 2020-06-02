У вівторок, 2 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли. Ринки чекають на зустріч ОПЕК+ і того, чи погодяться основні країни-експортери сировини продовжити й далі знижувати обсяги видобутку, щоб підняти ціни на нафту.

Згідно з даними Investing.com, нафта Brent подорожчала на 0,3% (0,12 долара), досягнувши 36,44 долара за барель. Ф’ючерси за липень на нафту WTI теж піднялися на 0,3% (0,9 долара) – до 35,53 долара за барель.

Ціна нафти марки Brent подвоїлася за останні шість тижнів завдяки скороченню обсягів видобутку й поставок країнами ОПЕК та її союзників, з-поміж яких Росія. Попри це, вартість сировини загалом знизилася приблизно на 40%.

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Нова зустріч ОПЕК+: що вирішуватимуть учасники

Країни ОПЕК+ розглядають можливість і далі продовжити дію попередньої угоди про зниження обсягів видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу на липень і серпень. За попередніми умовами домовленість охоплювала лише два місяці – травень і червень. Тому під час онлайн зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться у четвер, 4 червня, країни-учасниці організації мають вирішити це питання.

Поки нинішні зобов’язання згідно з угодою ОПЕК+ дотримуються всі учасники, і якщо це продовжиться, то ціни на нафту можуть зрости ще більше,

– зазначив Стівен Іннес, головний стратег із ринків AxiCorp.

Нагадаємо, згідно з угодою ОПЕК+, ухваленою у квітні, з липня по грудень цього року країни-експортери нафти мали знизити видобуток на 7,7 мільйона барелів на добу. Однак Саудівська Аравія пропонує продовжити ще на кілька місяців рекордне скорочення обсягів на 9,7 мільйона барелів на добу.

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Зниження запасів нафти та протистояння США і Китаю

Запаси сирої нафти в Кушингу (штат Оклахома, США), найбільшому сховищі у світі, впали до 54,3 мільйона барелів на минулому тижні, що закінчився 29 травня. Завдяки зниженню запасів сировини також вдається підтримувати ціни.

Однак через напругу в торговельних відносинах Китаю і США через закон про нацбезпеку щодо Гонконгу, ухвалений Пекіном у четвер, 28 травня, ціни на нафту демонстрували негативну динаміку на початку тижня.