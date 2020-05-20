Ціни на нафту зросли ще більше після публікації даних про ситуацію на ринку США

Світові ціни на нафту еталонних марок у середу, 20 травня 2020 року, зросли на 3%. Цьому передувало оприлюднення звіту Міністерства енергетики США про скорочення запасів нафти у країні.

За даними Інтерфакс-Україна, ціна липневих ф’ючерсів Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на вечір, 17:35 за київським часом, становила 35,72 долара за барель. Цей показник на 3,09% (1,07 долара) вищий, ніж той, який був встановлений на момент закриття попередньої сесії торгів.

Липневі ф’ючерси на нафту WTI під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі до цього часу зросли на 3,38% (1,08 долара) і становили 33,04 долара за барель.

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Що відомо про запаси нафти у США: дані звітів Міненерго та API

У США запаси нафти на минулому тижні знизилися на 5 мільйонів барелів, за даними Міненерго країни. Водночас, резерви бензину у Сполучених Штатах упродовж тижня, навпаки, зросли на 2,8 мільйона барелів, а дистилятів – на 3,8 мільйона барелів.

Ці числа суперечать попереднім прогнозам аналітиків S&P Global Platts.

Зокрема, вони очікували, що нафтові запаси у США зростуть на 2,4 мільйона барелів, а дистилятів – на 3,2 мільйона барелів. Резерви бензину, за їхніми передбаченнями, мали знизитися на 3,5 мільйона барелів.

Також у вівторок, 19 травня, Американський інститут нафти (API) опублікував відомості щодо запасів нафти й продуктів нафтопереробки за минулий тиждень, що завершився 15 травня. За його інформацією, ситуація така:

Запаси нафти у США знизилися на 4,8 мільйона барелів.

Запаси бензину скоротилися на 651 тисячу барелів.

Запаси дистилятів зросли на 5,1 мільйона барелів.

Запаси нафти на терміналі в Кушингу (штат Оклахома, США), найбільшому нафтосховищі, впали на 5 мільйонів барелів.

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Ціни на нафту зростають: що прогнозують експерти

За інформацією MarketWatch, найближчий кінець кривої ф’ючерсів на нафту марки WTI у понеділок, 18 травня, перейшов у беквордацію. Це означає, що червневий контракт коштував дорожче, ніж липневий. За словами одного із редакторів Sevens Report Research Тайлера Річі, таке явище є ознакою "високого попиту на фізичну нафту, а також наявності місця у сховищах для зберігання сировини".

З початку травня американська нафта WTI подорожчала на 70% після масштабного обвалу у квітні. Тоді ціна сировини опустилася до від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель.

Деякі експерти стверджують, що ціни на нафту не зазнають особливих змін найближчим часом. Адже для їхнього росту чи падіння потрібен каталізатор.