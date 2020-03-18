Ціни акцій Facebook і Google можуть досягнути рівня 2008 року: прогноз аналітиків

Facebook і Alphabet, материнська компанія Google, можуть зіткнутися зі швидким продажем своїх акцій (sell-off), спричиненим пандемією коронавірусу.

За даними аналітиків Evercore, акції обох техгігантів впадуть в ціні на 30-40%, якщо відбудеться sell-off, пише PYMNTS.com.

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Що таке sell-off на фондовому ринку? Це швидкий продаж цінних паперів. Збільшення кількості акцій призводить до зниження їхньої ціни.

Аналітики зазначають, що акції Facebook і Alphabet знизилися в ціні на 25% від свого річного максимуму. Сьогодні цінні папери Alphabet торгуються на рівні 1100 доларів за акцію.

Якщо швидкий продаж, усе-таки, відбудеться, то їхня ціна може опуститися до позначки 2008 року – від 715 доларів до 830 доларів за акцію.

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Експерти Evercore зазначають, що Facebook загалом не торгував своїми акціями за заниженою ціною. Однак такі проблеми можуть з’явитися в компанії в майбутньому. Зокрема, цінні папери Facebook можна було купити зі знижкою 15% порівняно з Google. Якщо ця тенденція продовжиться, то вартість акцій соцмережі знизиться до 120 доларів. Зараз цінні папери Facebook торгуються на рівні 150 доларів за одну штуку.

У понеділок, 16 березня, акції Alphabet знизилися в ціні відразу на 9,5%. Це сталося в умовах падіння світових фондових ринків. Вартість цінних паперів Facebook тоді впала на 11,6%.

Пандемія коронавірусу, від якої померли тисячі осіб в усьому світі, не тільки змусила владу країн ввести карантин, але й завдала збитків фондовим ринкам. Окрім того, ціни на нафту опустилися за межі 30 доларів за барель. Фондові ринки, своєю чергою, демонструють найгірші торговельні показники за всю свою історію.