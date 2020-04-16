Ціни на акції падають, долар росте, нафта – нижче 28 доларів: світові ринки продовжує лихоманити

У четвер, 16 квітня, фондовий ринок Азії обвалився після кількаденного росту напередодні. Ціни на нафту дещо піднялися, проте цей ріст незначний.

Такі коливання на фінансових ринках відбуваються на тлі невтішних прогнозів щодо впливу пандемії коронавірусу на світову економіку, пише Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ. Також інвестори негативно відреагували на зниження роздрібних продажів і найбільше падіння виробництва у США з 1974 року.

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Зокрема, у Сполучених Штатах упродовж березня різко знизилися обсяги роздрібних продажів, а падіння виробництва став найбільшим за останні 74 роки. Водночас, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, темпи росту виробництва в Азії знизяться до нуля вперше за 60 років.

Як змінилися основні фондові показники:

Індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за виключенням Японії знизився на 0,6%.

акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за виключенням Японії знизився на 0,6%. Японський фондовий індекс Nikkei опустився на 1,3%.

опустився на 1,3%. Ф’ючерси E-mini на S&P 500 впали на 0,3% після того, як американський фондовий ринок лише за одну ніч обвалився на 2,2%.

впали на 0,3% після того, як американський фондовий ринок лише за одну ніч обвалився на 2,2%. Ключові фондові індекси Австралії, Південної Кореї, Гонконгу і Шанхая зменшилися в проміжку між 0,3% і 1,5%.

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Курс валют

Долар відзначився ростом у відношенні до більшості основних валют. Так, він коштував 107,78 єни, а також досягнув тижневого максимуму щодо австралійського долара – 0,6282 долара США за один австралійський долар. Однак найбільший ріст американський долар продемонстрував у відношенні до нацвалюти Нової Зеландії – ківі, збільшившись на 0,7% – до 0,5955 долара.

Ціни на нафту

Вартість нафти трохи збільшилася, проте залишається нестабільною. Ринки стурбовані тим, що угода ОПЕК+ про зменшення обсягів нафтовидобутку, ухвалена на минулих вихідних, не зарадить рекордному падінню попиту на сировину.

На момент відкриття азійських ринків нафта марки WTI подорожчала на 3% (0,60 долара) і становить 20,46 долара за барель. Напередодні вартість сировини цієї марки досягла найнижчого рівня з 2002 року. Нафта Brent зросла в ціні на 0,80 долара, досягнувши 28,50 долара за барель.

Станом на четвер, 16 квітня, 8:35 ранку за київським часом Brent торгувалася за 27,89 долара за барель, а WTI – за 19,86 долара.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, уперше після угоди ОПЕК+ вартість бареля нафти марки Brent була нижчою, ніж 30 доларів. До цього ціна сировини зберігалася на рівні 31-33 доларів за барель. А під час відкриття торгів у середу, 15 квітня, Brent опустилася до 29 доларів.

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Через поширення коронавірусу попит на нафту знизився втричі. У кінці березня вартість сировини впала до рівня 2002 року. Тому 12 квітня група ОПЕК+, до складу якої входять країни-експортери нафти ОПЕК і їхні партнери, з-поміж яких Росія та інші держави, домовилася скоротити обсяги нафтовидобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж наступних двох місяців – травня-червня. Угода офіційно почне діяти з 1 травня.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 16 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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