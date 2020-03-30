Ціни на акції падають, нафта дешевшає: як почався тиждень для світових фондових ринків

У понеділок, 30 березня, азійські фондові ринки знову обвалилися, тому вартість акцій знизилася. Також впали ціни на нафту.

У інвесторів усе ще виникають побоювання щодо збільшення і продовження низки обмежень, уведених у країнах, через коронавірус, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на іноземні ЗМІ.

Окрім того невпевненості їм додає і той факт, що пандемія COVID-19 завдасть значних збитків світовій економіці, попри заходи центральних банків, направлених на підтримку темпів росту економіки.

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Як змінилися основні фондові показники

Індекс MSCI на акції Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії знизився на 1,1% .

на акції Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії . Шанхайські блакитні фішки втратили 1,4% .

. Ф’ючерси E-Mini на S&P 500 впали на 1,2% .

. Японський фондовий індекс Nikkei знизився на 3,7% .

. Euro Stoxxx 50 , фондовий індекс, що складається з 50 найбільших компаній єврозони, знизився на 0,6% .

, фондовий індекс, що складається з 50 найбільших компаній єврозони, . Британський індекс FTSE опустився на 1,3%.

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Курси валют

Долар США продемонстрував велике тижневе падіння за останні десять років. Зокрема, у відношенні до єни курс долара закріпився на позначці 107,27. Максимальне значення становило 111,71 єни за долар.

Курс євро теж знизився після росту на понад 4% на минулому тижні. Зараз він становить 1,12 євро за долар.

Падіння курсу долара на минулому тижні підштовхнуло ріст вартості золота. Однак сьогодні інвестори змушені були ліквідувати прибуткові позиції, щоб покрити збитки. У результаті золото стало дешевшим на 0,5% – 1609,42 долара за унцію.

Ціни на нафту

Вартість нафти знову почала знижуватися. На момент відкриття азійських ринків нафта марки Brent опустилася на 1,56 долара, досягнувши 23,37 доларів за барель. Ціна нафти WTI впала на 1,12 долара і становила 20,39 долара за барель.

Однак станом на 8:19 год. за київським часом вартість Brent зросла до 26,80 долара, а WTI – до 20,62 долара за барель.

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Стримувальні заходи не додають впевненості

Аналітики світових банків продовжують давати невтішні прогнози щодо рівня світового ВВП у 2020 році. Так, у JPMorgan стверджують, що цей показник може знизитися на 10,5% у річному обчисленні.

Ми продовжуємо знижувати прогнози світового ВВП на першу половину 2020 року. Адже наша оцінка ступеня охоплення глобальної пандемії і збитків, пов'язаних із необхідною політикою стримування, зросла,

– заявив Брюс Касман, економіст JPMorgan.

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Центральні банки різних країн роблять усе можливе, щоб послабити проблеми ліквідності на фінансових ринках. Зокрема, багато з них уже значно знизили базові облікові ставки, а також провели низку масштабних кампаній з купівлі активів. Однак поки невідомо, чи вистачить усіх цих заходів, щоб допомогти світовій економіці вижити в умовах поширення коронавірусу.

Це велика невідомість, і вона передбачає, що ринки, ймовірно, залишатимуться волатильними, поки цю невизначеність не буде усунено,

– Родріго Катріль, старший валютний стратег NAB.

Саме тому ринки неоднозначно сприйняли попередження представників уряду Великої Британії про те, що стримувальні заходи можуть тривати кілька місяців. Окрім того, у неділю, 29 березня, президент США Дональд Трамп усе ж продовжив карантин у країні до 30 квітня. Раніше лідер Сполучених Штатів говорив, що до Великодня всі обмеження буде скасовано. Однак кількість інфікованих коронавірусом у США зростає з кожним днем.

Що відомо про коронавірус: останні дані Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 30 березня 2020 року у світі зареєстровано 742 201 підтверджених випадків зараження, із них 34 018 – закінчилися смертю. Одужало вже 152 042 осіб.



В Україні підтверджено 480 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 11 – летальні, а 6 пацієнтів одужали.