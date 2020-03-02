Ціни на акції й нафту відновили ріст: що прогнозують аналітики

У понеділок, 2 березня, азійський фондовий ринок почав відновлюватись. У результаті ключові індекси та ціни на нафту зросли.

Паніка з-поміж інвесторів трохи вщухла. Цьому сприяли численні заяви представників Федеральної резервної системи США (ФРС), Банку Японії, Резервного банку Австралії (РБА) щодо подальших дій для стримання негативного впливу коронавірусу на економіку. Про це повідомляє "Ліга. Бізнес" із покликанням на світові ЗМІ.

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Як очікують, ФРС у березні знизить відсоткову ставку на 50 пунктів, а РБА – на чверть пункти. За словами голови Банку Японії Харухіко Куроди, фінансовий регулятор ухвалюватиме необхідні рішення для подальшої стабілізації фінансових ринків.

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Як змінилися ключові фондові індекси:

Індекс CSI300 акцій, що торгуються на фондових біржах Шанхая та Шеньчженю збільшився на 1,5% .

акцій, що торгуються на фондових біржах Шанхая та Шеньчженю . Індекс MSCI , до якого входять акції компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону, не враховуючи Японії, зріс на 0,3% на початку дня.

, до якого входять акції компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону, не враховуючи Японії, на початку дня. Американський S&P 500 теж зріс на 0,3% після рекордного падіння на минулому тижні. Нагадаємо, упродовж всього п'яти днів цей індекс знизився на 11%. Таке падіння S&P 500 стало найтривалішим за останні три роки та найбільшим із моменту фінансової кризи 2008 року .

після рекордного падіння на минулому тижні. Нагадаємо, упродовж всього п'яти днів цей індекс знизився на 11%. Таке . Японський фондовий індекс Nikkei збільшився на 0,4% попри те, що відкривав торги, маючи низький показник – мінус 1,3%.

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Щодо цін на нафту, то вони теж почали зростати. Станом на 8:10 за київським часом вартість бареля Brent становила 51,41 долара. Ціна нафти марки WTI була на рівні 46,14 долара за барель.

Попри незначні покращення ситуації на фондових ринках, аналітики прогнозують, що певні коливання цін на акції зберігатимуться і в найближчі дні.