Ціни на нафту демонструють тривалий ріст: чому й наскільки подорожчали Brent і WTI

У п’ятницю, 8 травня, ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати. Нафта Brent і WTI стрімко дорожчають на тлі новин про відновлення попиту на сировину в Китаї, що є один із найбільших імпортерів нафти.

За даними Ліга.Бізнес, станом на 8:25 за київським часом липневі ф’ючерси на Brent коштували 29,91 долара за барель, тобто зросли на 1,51% у порівнянні з попередньою сесією торгів. Червневі ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 2,21%, досягнувши 24,5 долара за барель.

До теми про ціни на нафту: Нафта продовжує дорожчати. Стало відомо, якою може бути ціна сировини до кінця 2020 року

Китайські імпорт нафти в минулому місяці зріс до 10,42 мільйона барелів на добу. У березні цей показник становив 9,68 мільйона барелів на добу. Також зріс і експорт нафти з Китаю, попри прогнози про його падіння.

На думку аналітиків, загалом, попит на нафту зростатиме повільно.

Ціни на нафту: останні зміни й прогнози

У середу, 6 травня, нафта марки Brent коштувала понад 30 доларів за барель. Окрім того, у цей день різко збільшилася й ціна на російську нафту Urals.

Зокрема, вона піднялась на 4,59 долара, що стало максимальним денним показником росту з середини березня. Таким чином, нафта Urals торгувалася за 24,68 долара за барель.

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В ОПЕК прогнозують, що ціни на нафту зростуть до 40 доларів за барель. Однак цього слід чекати лише в другій половині 2020 року.

Аналітики австралійського банку Commonwealth Bank прогнозують зростання вартості нафти Brent до 38-39 доларів за барель до кінця 2020 року.

Аналітики Goldman Sachs Equity Research теж раніше представили свій прогноз щодо відновлення росту цін на нафту. Вони очікують, що у 2021 році сировина марки Brent торгуватиметься за 55,63 долара за барель, а американська WTI – за 51,38 долара за барель.