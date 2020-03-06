Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent впала нижче 50 доларів

Ціни на нафту різко знизилися перед засіданням ОПЕК+, яке відбудеться у п'ятницю, 6 березня. Однак у четвер, 5 березня, напередодні зустрічі ОПЕК, вартість цього продукту, навпаки, зросла в ціні. Зокрема, барель нафти Brent торгувався на рівні майже 52 доларів.

Станом на 8:30 за київським часом, ціна нафти Brent знизилася до 49,57 долара за барель, а вартість нафти марки WTI опустилася до 45,52 долара за барель. Про це повідомляє Ліга. Бізнес із покликанням на дані Investing.com.

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Як зазначено, попередні торги завершилися на рівні 49,99 долара й 45,90 долара відповідно. Також зауважимо, що вчора, 5 березня, перед засіданням ОПЕК ціни на нафту різко зросли.

Аналітики AxiCorp вважають, що ціни на нафту можуть відновити свій ріст, якщо Росія й інші прибічники ОПЕК підтримають рішення скоротити обсяг видобутку нафти. Однак на вартість сировини може вплинути ще й коронавірус, додали експерти. Адже поки незрозуміло, як далі розвиватиметься епідемія.

Раніше Саудівська Аравія не змогла домовитися з Росією, яка є її партнером в угоді ОПЕК+. Домовленість передбачала спільне зменшення обсягу видобутку нафти. Однак, не досягнувши спільного рішення з РФ, Саудівська Аравія несподівано подвоїла ставки.

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Зокрема, вона запропонувала скорочення обсягу видобутку на 1,5 мільйона барелів за добу на весь 2020 рік. Раніше Саудівська Аравія говорила про зменшення нафтовидобутку на 1,5 мільйона барелів на добу лише впродовж другого кварталу 2020 року й продовження нинішньої вимоги щодо обмеження видобутку сировини в межах 1,7 мільйона барелів на добу. Росія погодилася тільки на попередній варіант, що стосується скорочення видобутку лише на другий квартал цього року.

Із початку тижня Brent і WTI знизилися на 2% в ціні. Окрім того, опустилася вартість нафтових контрактів на найближчий місяць на Міжнародній енергетичній біржі Шанхаю. Зокрема, у п'ятницю, 6 березня, вона знизилася на 4,2% до 358,1 юаню за барель.