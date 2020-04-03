Ціни на нафту еталонних марок різко впали: Brent подешевшала відразу на 10 доларів

У п’ятницю, 3 квітня, на момент відкриття торгів ціни на нафту знову почали знижуватися. Це сталося попри те, що починаючи з 31 березня вартість сировини з кожним днем росла.

Ціни на нафту впали на тлі повідомлень про те, що Росія і Саудівська Аравія, усе-таки, почнуть перемовини щодо розв’язання цінового питання, пише Ліга.Бізнес.

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Станом на ранок п’ятниці, 3 квітня, вартість Brent знизилася на 4,7%, досягнувши 28,5 долара за барель. Нафта WTI торгувалася нижче на 5,8% – за 23,8 долара за барель.

Напередодні вартість сировини еталонних марок різко зросла. Зокрема, Brent піднялася в ціні з 26 доларів до 36 доларів, а барель WTI – з 20 доларів до 27 доларів.

Вартість сировини збільшилася після заяви президента США Дональда Трампа про переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії про зменшення обсягів видобутку нафти. Також лідер Сполучених Штатів порушив питання "цінової війни" між РФ і Саудівською Аравією. Так, Ер-Ріяд збільшив обсяги постачання сирої нафти до рекордних 12 мільйонів барелів.

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За словами аналітиків ING, Саудівська Аравія все ще не готова поступитися в ціновій війні. Росіяни, своєю чергою, стверджували, що не збільшуватимуть обсяги нафтовиробництва, тому що ринок дуже переповнений.

У четвер, 2 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Саудівська Аравія впродовж кількох днів мають домовитися про припинення "цінової війни". Такий крок має стабілізувати ринок нафти: ціни на сировину відновлять ріст, а обсяги видобутку знизяться. Однак Саудівська Аравія того ж дня збільшила пропозицію нафти на понад 12 мільйонів барелів на добу.

У вівторок, 31 березня, закінчив термін дії глобального пакету про скорочення нафтовидобутку. Таким чином, обмеження на видобуток сировини для країн-членів ОПЕК та її партнерів було знято.