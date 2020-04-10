Ціни на нафту можуть впасти нижче 20 доларів, якщо ОПЕК+ не досягне згоди: прогноз

Ціни на нафту зараз повністю залежать від результатів переговорів між найбільшими світовими виробниками сировини. У разі невдачі переговорів ОПЕК+, які продовжаться ще й у п’ятницю, 10 квітня, нафта може торгуватися нижче, ніж 20 доларів за барель.

Такий прогноз зробив стратег глобального інвестиційного банку RBC Capital Markets, повідомляє Markets Insider.

Ринки напередодні зустрічі ОПЕК+: Нафта продовжує дорожчати, ціни на акції ростуть: що відомо про ситуацію на ринках

Що відомо про зустріч ОПЕК+? Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Росія (група ОПЕК+) в четвер, 9 квітня, зустрілися в форматі відеоконференції для обговорення питання скорочення обсягів видобутку нафти. Зокрема, сторони заявили про готовність знизити обсяги видобутку.



Так, упродовж травня-червня 2020 року його буде знижено на 10 мільйонів барелів на добу. Однак з такими умовами не погодилася Мексика. За інформацією Bloomberg, усі умови діятимуть, якщо ця країна теж погодиться на них. Однак міністерка енергетики Мексики покинула відеоконференцію. Тому було вирішено, що в п’ятницю, 10 квітня, під час зборів G-20 сторони продовжуватимуть домовлятися з Мексикою.

Співпраця країн-експортерів нафти з партнерами покликана позбавити ринок від подальших втрат. Однак кілька факторів можуть повністю змінити позитивний сценарій подій, стверджує Хеліма Крофт, керівниця стратегічного підрозділу RBC.

Ми застерігаємо, що ситуація залишається неоднозначною. Є кілька підводних каменів, які все ще можуть підірвати хід переговорів,

– зазначила Крофт.

Нафта, вартість якої в березні досягла історичного мінімуму, все ще користується слабким попитом через коронавірус. Пандемія досі продовжує тягнути ціну сировини вниз.

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Крофт заявила, що невдалі переговори можуть створити ще більший тиск на ринок нафти. Зокрема, ціни на продукт уперше за 18 років можуть опуститися до позначки нижче, ніж 20 доларів за барель. Окрім того, якщо нафтовиробники домовляться про скорочення обсягу видобутку нафта торгуватиметься за низькими цінами поки пандемія коронавірусу не стихне.

Ця домовленість (групи ОПЕК+) справді дуже важлива. Це дасть змогу перекрити крани і почати поступове відновлення ринку. Попри це, ціни на нафту швидко не стабілізуються через стрімке падіння попиту на сировину через коронавірус,

– додала Крофт.

Станом на 8:30 за Києвом п’ятниці, 9 квітня, ціна на нафту Brent становить 31,82 долара за барель, а вартість WTI – 23,21 долара за барель.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 10 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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