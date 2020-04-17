Ціни на нафту нестабільні: Brent трохи подорожчала, американська WTI рекордно знизилася

У п’ятницю, 17 квітня, ціни на нафту еталонних марок продовжують бути нестабільними: вартість Brent трохи зросла, а WTI, навпаки, дешевшає.

Незначному поліпшенню ситуації на ринку нафти сприяють повідомлення про те, що США планують поступово відновлювати економічну активність, пише Інтерфакс-Україна. На думку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, попри складне епідеміологічне становище, настав час запускати деякі галузі економіки, які були призупинені для стримування поширення коронавірусу.

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Ціна червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 28,35 долара за барель. Вартість сировини цієї марки піднялася на 1,91% (0,53 долара) з моменту попередньої сесії торгів.

Нафта WTI впала в ціні на 0,91% (0,18 долара) і становить 19,69 долара за барель. На момент закриття попередньої сесії торгів вартість нафти WTI залишалася рекордно низькою – на рівні лютого 2002 року.

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Угода ОПЕК+: про що домовилися сторони? Нагадаємо, на минулих вихідних країни ОПЕК+ домовилися знизити обсяги видобутку нафти для стабілізації цін на сировину. Зокрема, у травні-червні цього року видобуток сировини сторони вирішили скоротити на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу (на 23%). Далі з липня і до кінця 2020 року нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу (18%), а з січня 2021 року до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу (14%).

Що прогнозують аналітики

На думку експертів AxiCorp, росту цін на нафту можуть завадити побоювання трейдерів, що домовленість про скорочення нафтовидобутку не компенсує падіння попиту на сировину в другому кварталі цього року.

Так, за прогнозами ОПЕК, світовий попит на нафту в 2020 році знизиться на 6,8 мільйона барелів на добу – до 92,82 мільйонів барелів на добу. Найбільше падіння попиту на сировину буде саме в другому кварталі, стверджують представники організації. Знову ж таки, причина цьому – пандемія коронавірусу.

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Раніше Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало прогноз, згідно з яким глобальний попит на нафту зменшиться на рекордні 9,3 мільйона барелів на добу в 2020 році. У МЕА передбачають, що цього року світовий попит на нафту буде на 29 мільйона барелів на добу менший, ніж рік тому.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 17 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 160 170 підтверджених випадків зараження, із них 145 593 – закінчилися смертю. Одужало вже 549 996 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 4662 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 125 – летальні, а 246 пацієнтів одужало.