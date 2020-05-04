Ціни на нафту падають: ринки очікують відновлення торгової війни між США і Китаєм

У понеділок, 4 травня, ціни на еталонні марки нафти знизилися. Це сталося на тлі новин про те, що США планують збільшити митний збір на китайські товари, щоб таким чином покарати Китай за несвоєчасне інформування світу про спалах коронавірусу.

За даними Інтерфакс-Україна, ціна червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:50 понеділка, 4 травня, становила 25,97 долара за барель. Це на 1,78% (0,47 долара) менше, ніж ціна нафти цієї марки, зафіксована на момент закриття попередньої сесії торгів.

Зокрема, у п’ятницю, 1 травня, червневі ф’ючерси Brent подешевшали на 0,15% (0,04 долара) і становили 25,44 долара за барель.

Червневі ф’ючерси на нафту WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі теж знизилися в ціні на 7,08% (1,4 долара), досягнувши 18,38 долара за барель. На момент закриття попередньої сесії торгів контракт торгувався за 19,78 долара за барель, зрісши на 5% (0,94 долара).

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Як відновлення торгової війни США і Китаю вплине на ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп у неділю, 3 травня, в ефірі телеканалу Fox News заявив, що Китай, на його думку, "зробив помилку", намагаючись приховати поширення коронавірусу. За словами американського лідера, введення митного збору є "важливим інструментом" у перемовинах із КНР.

Водночас, держсекретар США Майкл Помпео на минулих вихідних заявив, що Вашингтон має достатню кількість доказів того, що коронавірус почав поширюватися світом саме з китайської лабораторії в Вухані.

Наслідки нафтового колапсу: Стало відомо, скільки втратить Росія через обвал цін на нафту й угоду ОПЕК+

Аналітики AxiCorp підтвердили інформацію про те, що Дональд Трамп справді розглядає питання введення митного збору на товари з Китаю.

Трамп, за деякими даними, розглядає можливість введення додаткових митних зборів для китайських товарів. Це підвищує ризики для ринку,

– зазначили експерти AxiCorp.

Окрім того, аналітики наголошують, що відновлення торгової війни США й Китаю негативно вплине на ціни нафти.

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Угода ОПЕК+ в дії

Як відомо, у п’ятницю, 1 травня, почала офіційно діяти угода ОПЕК+ про зниження обсягів нафтовидобутку для врегулювання ситуації на ринку. Згідно з умовами угоди, видобуток сировини знизиться на 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня цього року від рівня жовтня 2018 року. Росія і Саудівська Аравія зобов’язані скоротити нафтовидобуток від рівня в 11 мільйонів барелів на добу.

Із липня і до кінця року обсяги видобутку сировини знизяться на 7,7 мільйона барелів на добу (на 18%), а до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу (на 14%).

Заплановане зниження обсягів видобутку буде рекордним, проте експерти не забувають про величезний надлишок нафти на світовому ринку, що і стримує ріст ціни,

– заявив аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

За даними Baker Hughes, на минулому тижні кількість діючих нафтових бурових установок у США знизилася на 53 одиниць – до 325 установок.