Ціни на нафту піднімаються: інвестори очікують, що попит на сировину зросте

У середу, 29 квітня, ціни на нафту еталонних марок зросли після стрімкого падіння напередодні, коли WTI торгувалася трохи більше, ніж 11 доларів за барель.

Інвестори сподіваються на те, що попит на сировину, усе-таки, зросте, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ. Як зазначено, обсяги запасів нафти у США наразі менші за раніше прогнозовані.

Ринок нафти 28 квітня: Нафта продовжує дешевшати: чому падають ціни на сировину і як змінилася ситуація на ринку

Американська нафта WTI подорожчала на 15,7% – до 14,29 долара за барель. Червневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 4%, досягнувши 21,28 долара за барель.

Станом на 9:30 за київським часом середи, 29 квітня, WTI торгувалася за 13,46 долара за барель, а Brent – за 23,10 долара за барель.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 квітня, вранці ціна американської нафти WTI стрімко знизилася на 12% – до 11,19 долара за барель. Вартість Brent не перевищувала позначки у 20 доларів. Інвестори хотіли якомога швидше позбутися нафтових контрактів на тлі посиленого перевидобутку сировини.

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В ОПЕК заспокоюють інвесторів і прогнозують відновлення росту цін на нафту. Зокрема, за словами міністра енергетики Алжиру Мохамеда Акраба, який є президентом конференції до грудня 2020 року, сировина подорожчає до 40 доларів за барель. Однак цього слід очікувати в другому півріччі 2020 року, наголосив Акраб.

Американський інвестор Джим Крамер прогнозує ще один масштабний обвал ціни WTI. За його словами, червневі ф’ючерси на нафту марки WTI досягнуть нуля доларів швидше, ніж це було з травневими контрактами.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, вступить в дію угода ОПЕК+. Упродовж травня-червня 2020 року видобуток нафти скоротиться на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу; з липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу, а до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.