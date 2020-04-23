Ціни на нафту почали рости, акції дорожчають: ситуація на ринках кардинально змінилася

У четвер, 23 квітня, азійські фондові ринки зросли на тлі підвищення цін на нафту й обіцянок уряду США підтримувати економіку, яка продовжує страждати від пандемії коронавірусу.

За інформацією Ліга.Бізнес, індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії зріс відразу на 0,5% – до 460,43 пункту. Таким чином, цей фондовий показник відскочив від двотижневих мінімумів.

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Австралійський індекс S&P піднявся на 0,4%. Акції блакитних фішок Китаю збільшилися на 0,3%, а японський фондовий індекс Nikkei – на 0,8%.

Азійські фондові ринки піднялися слідом за американськими. Зокрема, ключові біржові показники Волл-стріт теж зросли:

Промисловий індекс Доу-Джонса – на 2%.

Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 – на 2,3%.

Nasdaq – на 2,8%.

Фондові ринки піднялися після того, як Сенат США одноголосно погодив новий антикризовий пакет. У четвер, 23 квітня, Палата представників має підтримати пропозицію Конгресу виділити майже 500 мільярдів доларів малому й середньому бізнесу. У разі погодження цього законопроєкту, загальний обсяг федеральної фінансової підтримки економіки країни в умовах коронавірусу збільшиться майже до 3 трильйонів доларів.

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Однак, попри відновлення росту азійських і американського фондових ринків, основні європейські біржові показники та індекс малої капіталізації США знаходяться на низькому рівні – на території "ведмедів". На думку головного стратега-аналітика компанії Global Investors Сіма Шаха, низькі значення показників, про які йшлося вище, викликають сумніви щодо того, що "інвестори з оптимізмом" сприймають ситуацію.

За словами Шаха, фондові ринку можуть стабілізуватися й відновити ріст у випадку, якщо в усьому світі вводитимуться серйозні політичні стимули для боротьби з пандемією коронавірусу.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 23 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 630 778 підтверджених випадків зараження, із них 183 489 – закінчилися смертю. Одужало вже 714 195 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 7170 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 187 – летальні, а 504 пацієнтів одужало.

Ціни на нафту

У четвер, 23 квітня, нафта Brent зросла в ціні на понад 3% – до 21,09 долара за барель. Ринки позитивно сприймають перспективи майбутнього скорочення обсягів видобутку сировини, ухвалене країнами ОПЕК+ 12 квітня. Зокрема, з 1 травня і до кінця червня нафтовидобуток знизиться на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу.

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Через ріст цін на нафту піднявся і енергетичний індекс S&P 500 на 3,6%.

Американська нафта WTI теж подорожчала і становила 14,22 долара за барель.

Станом на 8:15 за київським часом четверга, 23 квітня, Brent торгується за 22,90 долара за барель, а нафта WTI – за 15,81 долара за барель.

Нагадаємо, у середу, 22 квітня, вартість нафти Brent досягла 20-річного мінімуму, знизившись до майже 16 доларів за барель. Вартість сировини опустилася на понад чотири рази з січня 2020 року.

А в понеділок, 20 квітня, травневі ф’ючерси на нафту WTI продемонстрували від’ємні значення ціни – мінус 37,6 долара за барель.

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Курси валют

Долар майже не змінився у відношенні до японської єни, становить 107,72 єни за один долар.

Щодо чутливих до ризиків валют Австралії та Нової Зеландії американський долар теж продемонстрував стійкість – 0,6310 долара і 0,5941 долара відповідно.

Курс євро трохи знизився – до 1,08 долара. Британський фунт залишається незмінним – 1,2330 долара.

Індекс долара знизився на 0,1% – до 100,38.