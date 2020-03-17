Ціни на нафту почали рости після великого обвалу: що прогнозують аналітики

Ціни на нафту еталонних марок почали рости після стрімкого падіння в понеділок, 16 березня.

У вівторок, 17 березня, вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила 30,79 долара за барель, пише Інтерфакс-Україна. У порівнянні з попередніми торгами, ціна нафти цієї марки зросла на 2,46% (0,74 долара).

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Квітневі ф’ючерси на нафту WTI за результатами торгів на Нью-Йоркській товарній біржі теж стали дорожчими. Зокрема, їхня ціна зросла на 4,36% (1,25 долара) до 29,95 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів вартість нафти WTI знизилася на 9,6%.

За словами головного аналітика з ринків AxiCorp Стівена Іннеса, нафтову індустрію зараз підтримують покупці. Вони хочуть "виграти" від зниження вартості сировини, зазначив експерт. Окрім того, ринок підтримує закриття коротких торговельних позицій на біржах, додав Іннес.

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На тлі різкого зниження цін на нафту США вирішили закупити у великих обсягах сировину й поповнити власні стратегічні запаси. Інші країни теж планують слідувати прикладу Сполучених Штатів і збільшити обсяги своїх нафтових резервів.

На думку Іннеса, такі дії країн не зовсім логічні. Якщо сховища нафти повністю заповнити, то попит на сировину зменшиться, що призведе до ще більшого падіння її ціни.

Глобальним ринкам залишається сподіватися, що Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися до того, як ми досягнемо цієї точки неповернення,

– заявив Іннес.

Що відомо про обвал цін на нафту

Минулого понеділка, 9 березня, ціни на нафту рекордно знизилися. Причина падіння – Росія не погодилася з рішенням Саудівської Аравії підтримати ринок в умовах коронавірусу шляхом скорочення обсягу видобутку нафти. Зокрема, ціна сирої нафти опустилася на 27% до 30,04 долара за барель.

Наступного дня, 11 березня, вартість нафти почала зростати. Адже ринок чекав на додаткові заходи уряду США щодо стримування темпів уповільнення економіки. Ціна нафти Brent досягла 38,5 долара за барель.

Незначний ріст вартості сировини змінився різким падінням 12 березня. Це сталося через рішення президента США Дональда Трампа тимчасово заборонити в’їзд туристів із Європи до США на тлі стрімкого поширення коронавірусу. Ціна Brent становила 34,22 долара, а WTI – 31,60 долара за барель.

У понеділок, 16 березня, вартість нафти ще більше обвалилася. Станом на ранок, ціна Brent становила 32,68 долара. Однак до обіда вартість цієї марки знизилася до 29,74 долара за барель.