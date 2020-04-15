Ціни на нафту продовжують падати: угода ОПЕК+ не заспокоїла ринки

Ціни на нафту продовжують знижуватися попри домовленість ОПЕК+ зменшити обсяги видобутку на рекордних 9,7 мільйона барелів на день. Інвестори насторожені темпами поширення коронавірусу і впливом захворювання на світову економіку.

Нафта WTI подешевшала на 11% – до 19,96 долара за барель, знижуючись у ціні вже третій день поспіль. Вартість Brent впала на понад 7% – до 29,39 долара за барель.

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Таким чином, різке падіння рівня споживання нафти, оскільки авіакомпанії скорочують рейси через коронавірус, затьмарило факт досягнення угоди ОПЕК+ про зменшення обсягів видобутку сировини.

Цікаво, що напередодні віртуальної зустрічі в рамках відеоконференції країн-експортерів нафти з партнерами ціни на нафту піднімалися. Ринки з нетерпінням чекали досягнення угоди. Однак, як бачимо, новини про коронавірус ще більше впливають на настрої інвесторів.

Наслідки коронавірусу для ринку нафти

Відзначимо, що угода ОПЕК+ стала необхідною реакцією учасників країн, які займаються нафтовидобутком, на ситуацію на ринку і тиск з боку США. Через спалах коронавірусу низка нафтопереробних підприємств змушена була зупинити роботу. Також відбулися збої в ланцюгах постачання сировини. Це призвело до зниження попиту на сировину й падіння цін.

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Попри те, що угода ОПЕК+ щодо зниження нафтовидобутку стала історичною через такі значні обсяги – 9,7 мільйона барелів на день – вона не зможе повністю відновити баланс між попитом і пропозицією, зазначають експерти ринку. Окрім того, домовленість офіційно почне діяти лише з 1 травня. До цього часу обсяги нафтовидобутку залишаються незмінно високими.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 15 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 986 986 підтверджених випадків зараження, із них 126 812 – закінчилися смертю. Одужало вже 494 368 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 3764 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 108 – летальні, а 148 пацієнтів одужало.