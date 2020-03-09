Ціни на нафту рекордно знизилися й спричинили різке падіння світових фондових ринків: деталі

Ціни на нафту рекордно обвалилися всього лише за одну ніч. За даними компанії Refinitiv, що займається фінансовою аналітикою, таке падіння стало найбільшим із 1991 року.

Вартість нафти у США знизилася на 34% до 27,34 долара за барель, повідомляє CNN.

Нещодавно ціна сирої нафти впала на 27% і торгувалася за 30,04 долара за барель. Вартість нафти марки Brent опустилася на 26% до 33,49 долара за барель, а ціна WTI знизилася на 30%.

Зокрема, якщо в п’ятницю, 6 березня, нафта марки WTI закривала торги на позначці 41,28 долара за барель, то станом на ранок понеділка, 9 березня, вона торгувалася менше ніж за 29 доларів за барель.

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Шок на ринку нафти поширився на світові фондові ринки, які досі не можуть оговтатися від наслідків коронавірусу. Азійські біржі обвалилися у понеділок, 9 березня, як і американські ф’ючерси.

Європейський фондові ринки теж продемонстрували рекордне падіння на тлі зниження цін на нафту:

Британський фондовий індекс FTSE 100 впав на 8,5% , коли ціни на нафту найбільшої нафтогазової компанії BP (British Petroleum) знизилися на 20%.

, коли ціни на нафту найбільшої нафтогазової компанії BP (British Petroleum) знизилися на 20%. Німецький DAX зменшився на 7,4%.

зменшився на 7,4%. Італійський основний фондовий індекс FTSE MIB знизився на 7%.

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Коронавірус і ОПЕК: чому знизилися ціни на нафту

Різке падіння цін нафти відбулося внаслідок розпаду союзу між Росією і Саудівською Аравією після зустрічі ОПЕК, що відбулася у Відні у п’ятницю, 6 березня. Зокрема, РФ відмовилася від пропозиції організації щодо підтримки ринку нафти шляхом скорочення обсягів видобутку сировини.

Ринок лихоманило впродовж попереднього тижня:

Так, перед першим зібранням країн-учасників ОПЕК вартість нафти збільшилася на 1%.

Однак уже на наступний день, 6 березня, ціни на сировину різко знизилися.

Упродовж минулого тижня Brent і WTI знизилися на 2% в ціні . Окрім того, опустилася вартість нафтових контрактів на найближчий місяць на Міжнародній енергетичній біржі Шанхаю . Зокрема, у п'ятницю, 6 березня, вона знизилася на 4,2% до 358,1 юаню за барель.

. Окрім того, . Зокрема, у п'ятницю, 6 березня, вона знизилася на 4,2% до 358,1 юаню за барель. Також ціни на нафту потрапили під вплив ведмежої тенденції (почали знижуватися) внаслідок спалаху коронавірусу. Внаслідок поширення вірусу знизився попит на сировину. Адже виробничі потужності Китаю тимчасово призупинилися через введення владою карантину.

ОПЕК – що відомо про організацію? Організація країн-експортерів нафти, до якої входять держави, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.



Основна мета організації – координація та уніфікація нафтової політики країн-членів організації з тим, щоб забезпечити справедливі і стабільні ціни на нафту на світовому ринку, ефективне, економічно обґрунтоване й регулярне постачання нафти країнам-споживачам, а також забезпечити інвесторам, які вклали свій капітал в розвиток нафтовидобувної галузі, справедливу прибутковість вкладень.



До складу ОПЕК входять: Алжир, Ангола, Конго, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Габон, Ірак, Іран, Кувейт, Лівія, Саудівська Аравія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати, Венесуела.