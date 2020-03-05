Ціни на нафту: вартість Brent і WTI стрімко зросла перед засіданням ОПЕК

У четвер, 5 березня, збільшилися ціни на нафту. Причиною такого росту стала зустріч ОПЕК із партерами у ході якої учасникі організації мають домовитися про скорочення обсягів видобутку нафти для підтримки ринку.

Ріст цін на нафту підтверджують дані біржових торгів на сайті Investing.com, повідомляє Укрінформ.

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Як змінилися ціни на нафту напередодні зустрічі ОПЕК

Травневі ф‎'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилися на 1,41% (0,72 долара) до 51,85 долара за барель.

Варто зазначити, що в середу, 4 березня, вартість нафти Brent знизилася на 1,41% (0,73 долара), і на момент закриття торгів перебувала на рівні 51,13 долара за барель.

Щодо нафти марки WTI, то її ціна зросла на 1,24% (0,58 долара), досягнувши 47,36 долара за барель.

За підсумками попередніх торгів вартість нафти WTI знизилася на 0,85% (0,4 долара) і становила 46,78 долара за барель.

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Ціни на нафту стрімко зросли: у чому причина

Вартість сировини була підтримана нижчим, попри очікування, зростанням комерційних запасів сирої нафти в США. У результаті знизилося занепокоєння щодо надмірної пропозиції Китаю – найбільшого у світі споживача нафти.

За даними Управління енергетичної інформації, комерційні запаси сирої нафти в США піднялися на 0,785 мільйона бар. на минулому тижні. Раніше експерти прогнозували зростання цього показника на 2,644 мільйона бар.

Аналітикиня ринку в CMC Markets Маргарет Янг заявила, що для підтримання цін на нафту варто обмежити виробництво продукту.

Ринок також чекає від ОПЕК+ відчутного скорочення виробництва, тому що Covid-19 значно вплинув на світовий попит на енергоносії,

– зазначила Янг.

Офіційна зустріч міністрів ОПЕК відбулася, у четвер, 5 березня. У п'ятницю, 6 березня, заплановано засідання групи ОПЕК+.

ОПЕК – що відомо про організацію? Організація країн-експортерів нафти, до якої входять держави, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.



Основна мета організації – координація та уніфікація нафтової політики країн-членів організації з тим, щоб забезпечити справедливі і стабільні ціни на нафту на світовому ринку, ефективні економічно обґрунтовані і регулярне постачання нафти країнам-споживачам, а також забезпечити інвесторам, які вклали свій капітал в розвиток нафтовидобувної галузі, справедливу прибутковість вкладень.



До складу ОПЕК входять: Алжир, Ангола, Конго, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Габон, Ірак, Іран, Кувейт, Лівія, Саудівська Аравія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати, Венесуела.