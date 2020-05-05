Ціни на нафту впевнено зростають: Brent близька до 30 доларів за барель

У вівторок, 5 травня, ціни на нафту почали рости. Інвестори сподіваються, що попит на сировину зросте, як тільки буде знято обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

На вартість нафти також вплинула інформацію компанії Genscape про ріст запасів сировини в Кушингу (штат Оклахома, США), де розташований найбільший у світі термінал для зберігання нафти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, вони піднялися на 1,8 мільйона барелів. Якщо офіційні дані в середу, 6 травня, продемонструють аналогічне значення, це буде найменшим приростом запасів із середини березня.

Актуально: Що буде з цінами на нафту: аналітики Goldman Sachs прогнозують ріст у три етапи

Як змінилися ціни на нафту станом на 5 травня:

Ціна липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 28,26 долара за барель . Таким чином, вартість нафти цієї марки піднялася на 3,9% (1,06 долара) у порівнянні з показником, встановленим на момент закриття попередньої сесії торгів. Нагадаємо, за результатами торгів у понеділок, 4 травня, липневі ф’ючерси зросли на 2,9% (0,76 долара) – до 27,2 долара за барель.

на лондонській біржі ICE Futures становить . Таким чином, вартість нафти цієї марки піднялася на 3,9% (1,06 долара) у порівнянні з показником, встановленим на момент закриття попередньої сесії торгів. Нагадаємо, за результатами торгів у понеділок, 4 травня, липневі ф’ючерси зросли на 2,9% (0,76 долара) – до 27,2 долара за барель. Червневі ф’ючерси на нафту WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі подорожчали на 6,03% (1,23 долара), досягнувши 21,62 долара за барель. На момент закриття попередньої сесії торгів ціна американської нафти становила 20,39 долара за барель.

Наслідки обвалу цін на нафту: Нафтові компанії відкладають угоди й скорочують дивіденди через нестабільність на ринках

Коротко про останні події на ринках

Для відновлення попиту на сировину потрібен буде час. Однак цьому може завадити напружена ситуація у відносинах між США і Китаєм.

Нагадаємо, Сполучені Штати хочуть встановити митний збір на китайські товари і так покарати КНР за приховування реальних даних про початок спалаху коронавірусу.

До теми: Ціни на нафту падають: ринки очікують відновлення торгової війни між США і Китаєм

На думку економіста Oversea-Chinese Banking Corp.Хоуі Лі, ринок нафти уже пережив найгірший період. Однак, за його словами, ціни на сировину все ще не мають потужного драйверу для подальшого зростання.