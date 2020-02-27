Ціни на нафту знизилися на 11% всього за п'ять днів: що прогнозують аналітики

Ціни на нафту знову знижуються, опустившись цього разу до мінімумів із січня 2019 року. Це сталося через побоювання щодо уповільнення темпів росту світової економіки та зменшення попиту на нафту через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із покликанням на іноземні ЗМІ.

У четвер, 27 лютого, знизилася вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent – на 1,27% до 52,75 долара за барель. Упала в ціні й нафта WTI – на 1,4% до 48,05 долара за барель.

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Упродовж останніх п'яти днів торгів і Brent, і WTI подешевшали на 11%. Востаннє таке стрімке падіння цін на нафту відбулося в серпні 2019 року.

Ринки акцій теж продовжуються знижуватися. Чергове падіння спостерігається на азійський фондових біржах. Інвестори бояться, що поширення коронавірусу негативно вплине на світову економіку. Адже карантин уповільнює роботу промислових ринків та сферу торгівлі.

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Старший аналітик Fujitomi Co Кадзухіко Саїто зазначив, що поширення коронавірусу в США викличе новий обвал. Зокрема, ціни на нафту, ймовірно, опустяться ще більше.

Нагадаємо, понеділок, 24 лютого, невтішно розпочався для азійського, європейського та американського фондових ринків. Ключові фондові індекси різко знизилися, що спричинило й падіння цін на нафту.

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Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 підтверджених випадків зараження, із них 2 801 – летальні. Одужало вже 32 897 осіб. У середу, 26 лютого, зросла кількість випадків зараження коронавірусом за межами Китаю. Зокрема, це число вперше перевищило кількість нових інфікованих осіб всередині КНР. Коронавірус почав стрімко поширюватися в Італії та Ірані. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.