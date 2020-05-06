Ціни на нафту зростуть до 100 доларів, а інвестувати в авіабізнес усе ще вигідно: прогноз

Єгипетський бізнесмен-мільярдер Нагіб Савіріс заявив, що продовжить купувати акції авіакомпаній, попри рішення Воррена Баффета продати цінні папери всіх авіаперевізників, якими володіла його компанія Berkshire Hathaway. Також він вважає, що ціна нафти зросте до 100 доларів за барель через 18 місяців.

Савіріс, генеральний директор Orascom Investment Holding, заявив, що він вважає перспективними не тільки авіакомпанії, але і сферу туризму, готельний бізнес та інтернет-індустрію, пише CNBC.

Протилежна думка: Рішення Воррена Баффета продати всі акції авіакомпаній насторожує: думка інвестора

Під час кожної кризи варто шукати пріоритети. Якщо взяти на себе основну частину боргу, то можна купити авіакомпанію і за 1 долар,

– стверджує єгипетський мільярдер.

Акції американських авіакомпаній у цьому році знизилися в ціні, коли попит на авіаперевезення опустився майже до нуля. Зокрема, цей показник впав на 95% через пандемію коронавірусу.

Також Савіріс заявив, що погоджується з президентом США Дональдом Трампом щодо прагнення адміністрації відновити економіку Сполучених Штатів.

Слід зазначити, що американський фондовий ринок у вівторок, 5 травня, зріс на тлі очікувань, що економіка США може почати відновлюватися. За словами Савіріса, це "один із небагатьох разів", коли рішення Трампа запустити економіку правильне.

Актуально: Пандемія фінансового світу: що відбувається на глобальних ринках і як Україна реагує на ці зміни

Вони можуть не знайти ліки і вакцину взагалі. Тож, як довго наші домівки будуть для нас в’язницею

– наголосив мільярдер.

Нафта – 100 доларів за барель

На думку Нагіба Савіріса, цінова війна між лідером ОПЕК Саудівською Аравією та Росією – "продумана" спроба вбити промисловість сланцевої нафти США.

Нагадаємо, у березні ОПЕК та інші великі нафтовидобувні країни не змогли досягти угоди щодо скорочення обсягів видобутку, щоб таким чином стримати економічний спад. Ціни на нафту досягли 18-річних мінімумів, перш ніж представники альянсу й їхні партнери домовились про скорочення видобутку сировини на рекордні 9,7 мільйона доларів упродовж травня-червня.

Цікаво: Що буде з цінами на нафту: аналітики Goldman Sachs прогнозують ріст у три етапи

На запитання, чи не опустилися б ціни на нафту до таких рекордно низьких значень, якби ОПЕК+ змогла домовитися ще у березні, Савіріс відповів, що вартість сировини знизилася б у будь-якому випадку. Це сталося б внаслідок зниження попиту на нафту, говорить мільярдер. Водночас, Савіріс наголосив, що якби сторони домовилися б про скорочення нафтовидобутку в березні, ціни на нафту не досягли б настільки низького рівня.

Я думаю, що тут все було завчасно розраховано. Я думаю, що вони знали, що це відбудеться (зниження цін на нафту – ред.), і все одно хотіли аби це сталося. Адже вибивши конкурента, ціна нафти зросте до понад 50 чи 60 доларів. Я вірю в те, що через 18 місяців ціна нафти становитиме 100 доларів за барель,

– заявив Савіріс.

Сьогодні, 6 травня, ціни на нафту впевнено ростуть. Зокрема, Brent перевищила 30 доларів за барель, а WTI майже досягла 25 доларів за барель.