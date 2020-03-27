У Morgan Stanley розповіли, коли найкраще інвестувати в акції

Нестабільність на фондовому ринку поступово почала знижуватися, попри зростання побоювань щодо збільшення випадків інфікування коронавірусом.

Головний директор з інвестицій Morgan Stanley Майк Вілсон стверджує, що зараз найкращий час для купівлі акцій. Про це повідомляє Markets Insider.

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За словами Вілсона, інвестори перебувають у ситуації, коли ризик може бути виправданий. Тому, якщо інвестувати в акції зараз, то можна отримати прибутки в майбутньому.

У середу, 25 березня, фондовий ринок США значно зріс після обвалу впродовж кількох тижнів. Це дає змогу зробити припущення, що ціни на акції змінять курс і з часом повернуться на територію “биків”.

Ведмежий тренд – що це таке? Якщо ціна на той чи той біржовий інструмент тривалий час падає, то на ринку панує ведмежий тренд, а якщо зростає – бичачий.

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Вілсон стверджує, що Morgan Stanley повільно змінює курс, повертаючись до відновлення росту. Адже так званий sell-off на фондовому ринку витіснив цінні папери на ведмежу територію.

Що таке sell-off на фондовому ринку? Це швидкий продаж цінних паперів. Збільшення кількості акцій призводить до зниження їхньої ціни.

Хоча є ризики щодо ще більшої кількості хворих на коронавірус та початку рецесії у США, купівля акцій зараз може стати привабливим способом для накопичення прибутків. Ринок очікував спаду. І як правило, домінування ведмежого тренду впродовж тривалого часу закінчується рецесією,

– говорить Вілсон.

Індекс найбільший американських компаній S&P 500 знизився приблизно на 23% від свого максимального значення, зафіксованого 19 лютого. Економісти кількох банків прогнозували, що цей показник може знизитися до 2000 пунктів, перш ніж його ріст відновиться в другій половині 2020 року.

Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати? Це зміна курсу акцій у бік, зворотний тренду. У випадку з нинішнім обвалом фондового ринку США, корекція визначається як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік.



Однак тенденції на ринку демонструють, що такі зміни призводять до зниження показників на 13%. Для відновлення індексів у середньому потрібно 3-4 місяці. Але це лише у випадку, коли на ринку не панує ведмежий тренд і показники не знизилися на 20%. Якщо ж фондові індекси, усе-таки, опустилися на 20%, часу на їхнє відновлення треба більше.