У пошуках компанії мрії: Воррен Баффет пояснив, чому не поспішає інвестувати в бізнес

Мільярдер-інвестор Воррен Баффет заявив, що холдинг Berkshire Hathaway все ще не знайшов компанію, яку він хотів би придбати "за привабливою ціною".

Про це Баффет повідомив у суботу, 2 травня, під час онлайн-зустрічі з акціонерами, пише CNBC.

Ми нічого не зробили, тому що поки не бачимо нічого привабливого для себе на ринку. Наша позиція може змінитися дуже швидко, а може і взагалі не змінитися,

– сказав Воррен Баффет, який є генеральним директором Berkshire Hathaway.

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До кінця березня цього року, Berkshire Hathaway володіла рекордними 137 мільярдами доларів готівкою та еквівалентними фінансовими інструментами, згідно з останніми даними компанії за останні 10 кварталів.

Акціонери холдингу чекали, що Баффет витратить частину цих коштів, особливо після того, як коронавірус призвів до значного падіння цін на акції.

Так, індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 35% від свого максимального значення, зафіксованого 19 лютого, до мінімуму 23 березня. Відтоді цей показник широкого ринку відновив свій ріст і зменшив більше половини втрат.

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Воррен Баффет, зазвичай, використовував падіння цін на акції, щоб купувати компанії зі знижкою або стати власником частини підприємства. Під час фінансової кризи 2008 року, мільярдер інвестував у такі великі американські банки, як Bank of America і Goldman Sachs.

Ми готові зробити дуже велике вкладення коштів. Я маю на увазі, що ви можете прийти до мене в понеділок вранці з чимось, що може залучити 30,40 чи навіть 50 мільярдів доларів інвестицій. І якщо ваша пропозиція нам сподобається, ми нею скористаємося,

– зазначив Воррен Баффет.

Однак, на цей момент, у Berkshire Hathaway не бачать компанії, привабливої для інвестицій.

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Нагадаємо, компанія Воррена Баффета продала всі акції чотирьох американських авіакомпаній, якими вона володіла. Внаслідок поширення коронавірусу авіабізнес став неприбутковим.

Berkshire Hathaway володіла 11% акцій Delta Air Lines, 10% акцій American Airlines, 10% цінних паперів Southwest Airlines та 9% – United Airlines. Підприємство почала інвестувати в акції авіакомпаній у 2016 році, перед тим роками уникаючи авіаційної галузі.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію? Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway – Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів.