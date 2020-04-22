У Росії інвестори могли втратити мільйони через від’ємну ціну нафти WTI: подробиці

Російські інвестори могли втратити десятки мільйонів рублів через неготовність Московської біржі та брокерів проводити торги ф’ючерсними контрактами на нафту WTI за негативною ціною. Про це повідомляє The Bell із покликанням на одне із російських ЗМІ.

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Колапс із цінами на нафту: що сталося на Московській біржі

У ніч з 20 на 21 квітня, коли ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI досягла від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель на момент закриття торгів у США, у Московській біржі повідомили про зупинку торгів цим інструментом. Таким чином, російська біржа припинила приймати заявки за цінами на WTI, що були нижчі за раніше встановлений алгоритмом рівень – 8,84 долара.

Свої дії представники біржі пояснили тим, що брокерські й клірингові системи установи не вміють працювати з від’ємними цінами. Якби негативні значення, усе-таки, з’явилися в системах, це могло б спричинити масштабний збій і проблеми для всього ринку РФ.

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Постачання нафти згідно з ухваленими контрактами будуть виконуватися за ціною на момент закриття, тобто за мінус 37,63 долара за барель, заявили представники біржі. Перерахунок для своїх клієнтів Московська біржа здійснюватиме лише за умови, якщо CME Group (до складу групи входять Нью-Йоркська товарна біржа, де торгується WTI, Чиказька торговельна палата і Чиказька товарна біржа) погодиться змінити ціни.

На відміну від Московської біржі, учасники CME Group були готові до від’ємних котирувань. Вони ще завчасно повідомили клієнтів і клірингові компанії про додаткові інструменти для роботи з такими показниками.

Обсяги торгів ф’ючерсами WTI на Московській біржі

У середньому впродовж місяця обсяг торгів ф’ючерсами на нафту WTI на Московські біржі становить 2,9 мільярда рублів. Це в тисячу разів менше, ніж на основний для Росії ф’ючерс – Brent.

Отож на момент, коли вартість ф’ючерса WTI стала від’ємною, на Московській біржі було відкрито близько 74 тисяч позицій на цей контракт від 898 клієнтів. Із цього числа бажаючих 98% – фізичні особи, більшість із яких – із довгими позиціями.

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Наслідки для інвесторів

Коли на Нью-Йоркській товарній біржі ціна на WTI різко опустилася до від’ємних значень, російські інвестори вже зрозуміли, що зазнали збитків. Однак через зупинку торгів на Московській біржі вони не змогли нічого зробити, щоб поліпшити ситуацію.

За словами інвестора Михайла Першина, 250 інвесторів через зупинення торгів втратили від 50 тисяч до 15 мільйонів рублів. Вони обурені діями Московської біржі і навіть хочуть скаржитися на установу в Центральний банк РФ. Однак біржа діяла згідно з власними правилами і регламентом, і якби торги були продовжені, це завдало б збитків ще більшій кількості інвесторів.