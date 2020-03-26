У системі онлайн-платформи для трейдингу Morgan Stanley стався масштабний збій

Morgan Stanley, великий американський банківський холдинг, заявив, що в середу, 25 березня, стався збій у роботі його трейдингового онлайн-порталу для заможних клієнтів.

Банк надіслав повідомлення користувачам із закликом використовувати послуги консультанта, а не здійснювати операції з трейдингу на сайті, пише CNBC.

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За словами представників фінансової установи, несправність стосувалася "внутрішньої системи", а не великих обсягів торгів на порталі чи дефіциту персоналу, який зараз працює віддалено.

Цього місяці різноманітні брокерські майданчики зазнали періодичних збоїв у роботі. Це відбувалося на тлі лихоманки на фондових ринках, коли основні індекси різко падали і біржі мусили автоматично зупиняти торги.

У яких випадках фондова біржа зупиняє торги? Це відбувається через різке падіння індекса акцій найбільших американських компаній S&P 500.



Перший сигнал – це зниження цього показника на 7%. Тоді торги призупиняються на 15 хвилин. Наступний фактор – зниження S&P 500 на 13% о 15:25 год., або раніше У цьому випадку біржа знову зупиняє торги на 15 хвилин. І, нарешті, якщо падіння індексу зафіксовано на рівні 20%, торги зупиняються на весь день.

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Збій на трейдинговому порталі Morgan Stanley тривав кілька годин під час сесії торгів у середу, 25 березня. Зокрема, на платформі постійно відображалося повідомлення про помилку.

Нагадаємо, у лютому Morgan Stanley заявив про купівлю онлайн-платформи електронних торгів E-Trade за 13 мільярдів доларів в акціях. Представники фінустанови аргументували своє рішення перспективністю технології трейдингової технології інтернет-майданчику.

Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати? Це зміна курсу акцій у бік, зворотний тренду. У випадку з нинішнім обвалом фондового ринку США, корекція визначається як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік.



Однак тенденції на ринку демонструють, що такі зміни призводять до зниження показників на 13%. Для відновлення індексів у середньому потрібно 3-4 місяці. Але це лише у випадку, коли на ринку не панує ведмежий тренд і показники не знизилися на 20%. Якщо ж фондові індекси, усе-таки, опустилися на 20%, часу на їхнє відновлення треба більше.