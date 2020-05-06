Uber готується інвестувати кошти в популярний сервіс оренди електросамокатів – ЗМІ

Uber розглядає можливість вкласти гроші в розвиток іншого виду транспорту. Райдшерингова компанія веде переговори щодо інвестування 170 мільйонів доларів у сервіс оренди елктросамокатів Lime.

Переговори відбуваються в момент, коли бізнес Lime призупинився на тлі пандемії коронавірусу, про що повідомляє PYMNTS із покликанням на інформацію TheInformation.com.

Цікаво: Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки фінансовим успіхам Tesla: деталі

У листі до співробітників генеральний директор Lime Бред Бао зазначив, що змушений звільнити 80 працівників або 13% штату через негативні наслідки коронавірусу для бізнесу.

Майже за одну ніч усе змінилося для нашої компанії. Напередодні пандемії ми перейшли безпрецедентний рубіж, ставши першою компанією мікромобільних операцій, що досягла прибутковості. Однак через пандемію ми змушені були призупинити діяльність на 99% ринків у всьому світі, щоб підтримати глобальні зусилля зменшити темпи поширення коронавірусу,

– заявив Бред Бао.

Однак у Lime були проблеми ще до пандемії. У січні компанія звільнила 14% свого персоналу (близько 100 осіб) і припинила діяльність на десятках ринків, щоб заощадити гроші.

Невдалі домовленості: Victoria's Secret не продаватимуть: власник бренду білизни відмовився від угоди

Якщо Uber досягне домовленості з представниками сервісу оренди електросамокатів, вартість Lime зросте до 510 мільйонів доларів. Однак це число значно знизилося.

Адже у 2019 році після останнього раунду серії фінансування, в ході якої Lime зміг залучити 310 мільйонів доларів інвестицій, його ринкова капіталізація становила 2,4 мільярда доларів.

Uber вже входить до складу компаній, які інвестували кошти в Lime. З-поміж інших підприємств були Alphabet Inc., GV, Bain Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity Ventures та IVP.



Сервіс оренди електросамокатів Lime / Фото Facebook

Нагадаємо, раніше Uber і його конкурент, сервіс таксі Lyft, повідомляли, що електросамокати й велосипеди є наступною великою справою для них. Так, у цій галузі вже є свої лідери, з-поміж яких: Ofo, Bird, nextbike, Zagster, Mobike, Spin, Motivate, Razor та Skip.

Конфлікт: Коворкінговий гігант WeWork судитиметься з холдингом SoftBank через ситуацію з акціями

Окрім того, згідно з чутками, Uber розглядає можливість придбання бізнесу з оренди велосипедів упродовж наступних двох років. Зокрема, повідомлялося, що компанія веде переговори про купівлю Lime та його конкурента Bird Rides Inc.

Президент Lime Джозеф Краус заявив, що компанія не має намірів переходити у власність іншого підприємства. Однак вона може бути теж зацікавленою у придбанні Bird Rides Inc.